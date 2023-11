Amanti dei film di Natale? Questa occasione è da non perdere: ti pagano per guardarli per 25 giorni

Sei un amante dei film di Natale? Potrebbe esserci un’occasione irripetibile: ti pagano per guardarli per 25 giorni, scopri come candidarti.

Si procede spediti verso uno dei periodi più attesi dell’anno, il santo Natale. Un’occasione sempre speciale in grado di donare felicità e serenità alle persone che lo vivono anche grazie ai film natalizi che vengono trasmessi nei vari giorni di questo periodo. Questi prodotti ora possono assumere un altro valore vista l’inaspettata proposta di un’azienda.

Ogni canale durante il periodo natalizio mette in onda dei film tematici per questo periodo dell’anno, capaci di catturare l’attenzione dei più grandi e dei più piccoli. Senza dimenticare i prodotti presenti sulle varie piattaforme streaming che rendono più semplice usufruire di questi contenuti.

Per questo motivo, gli affezionati al genere sono aumentati in maniera consistente e proprio per loro è sorta un’opportunità di guadagno inaspettata: una società paga per guardare 25 film natalizi in 25 giorni. Se sei un’amante devi assolutamente conoscere questa proposta, scopriamo i dettagli.

Una società paga per guardare 25 film di Natale: come candidarci e come funziona la proposta

Il mondo del lavoro riesce a regalare talvolta delle opportunità che nessuno si sarebbe mai aspettato. Per questo Natale i molti amanti dei film di genere potranno approfondire la proposta della società CableTV.com, disposta a pagare per guardare 25 pellicole natalizie in 25 giorni. Un’offerta fatta per raggiungere l’obiettivo di ricoprire la posizione di “Chief of Cheer“, un lavoro che prevede un salario di 2.500 dollari (circa 2.340 euro) e un abbonamento di un anno a 7 servizi di streaming.

L’offerta di CableTV.com è sicuramente molto invitante visto che i film di Natale sono amati da tantissime persone. Per candidarsi, però, bisogna rispettare due requisiti: avere la maggiore età e la residenza negli Usa. Al rispetto di questi requisiti si può procedere alla candidatura online entro le 11:59 del 1° dicembre 2023 tramite l’inserimento dei dati personali, di un indirizzo mail e della verifica della provenienza e dell’età con un modulo specifico. L’azienda contatterà tramite posta elettronica il vincitore martedì 5 dicembre.

Un altro requisito da rispettare è la passione verso i film di natale che porta a vedere 25 pellicole in 25 giorni. Anche perché non basterà solo guardare i film ma anche catalogare ogni contenuto in una delle tre categorie: nostalgia, allegria natalizia e storie commoventi. Inoltre, gli aspiranti dovranno comunicare all’azienda perché pensano di essere la persona giusta per svolgere il ruolo ricercato.

Oltre al compenso, come anticipato in precedenza, il prescelto potrà accedere a 7 abbonamenti per un anno, questi sono: Hulu, Netflix, Amazon Prime, Film Hallmark Now, Disney+, Max, AppleTV+. Gli abbonamenti saranno utili per eseguire il complito di classificare i servizi in base all’accessibilità, la selezione dei film natalizi e la funzionalità.