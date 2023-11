Amazon regala l’abbonamento, è tutto vero: come attivarlo fin da subito

Amazon ha deciso di regalare il suo abbonamento, un vantaggio unico per gli utenti. Ecco come fare per attivarlo fin da subito.

Amazon sta spingendo il piede sull’acceleratore in questo ultimo periodo dell’anno. Che si sa, è storicamente il più importante in assoluto insieme a quello del Prime Day. Con il Black Friday che ha luogo dal 17 al 27 novembre 2023, infatti, l’azienda americana punta a duplicare i suoi guadagni con offerte e promozioni uniche che sono pronte ad attirare un numero inimmaginabile di consumatori.

E non è di certo finita qui perché, come spesso accade, anche questa volta la piattaforma di e-commerce ha deciso di lanciare alcune promozioni extra e regali esclusivi per i suoi clienti che non dovete farvi sfuggire. C’è un vantaggio in particolare di cui si sta parlando in queste ore e che potrebbe fare anche al caso vostro. Pare infatti che l’azienda stia regalando il suo abbonamento, ecco cosa dovete fare per attivarlo già da ora: è tutto gratis!

Abbonamento di Amazon in regalo: ecco come approfittarne ora

Continuano senza sosta ad arrivare nuove promozioni e regali da parte di Amazon. L’ultimo è stato annunciato da poco e permetterà agli utenti di ottenere un abbonamento gratis. Un vantaggio non da poco e che ha immediatamente fatto il giro del web, con migliaia di persone che si sono già recate sul sito apposito per poter riscattare subito la novità e iniziare a godere degli enormi benefici che il servizio è in grado di offrire.

In occasione del Black Friday, c’è la possibilità di attivare Amazon Music Unlimited gratis per ben 3 mesi. Si tratta di una promo a tempo che già abbiamo visto in passato e che ora è stata riproposta per attirare più consumatori in vista della 10 giorni di sconti più pazza che ci sia. Per poterne usufruire, vi basta andare nella pagina dedicata e poi procedere con l’attivazione del tutto.

L’unico requisito è non aver mai creato un account e dunque non aver mai beneficiato della libreria musicale e di podcast che il programma di Amazon propone. A livello di tempistiche, i 3 mesi di Amazon Music Unlimited saranno attivabile fino alle ore 17:00 dell’11 gennaio 2024.

E come detto, resteranno validi per ben 90 giorni con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza alcun vincolo. Anche prima della scadenza dei mesi in regalo, così da essere sicuri di non attivare in automatico l’abbonamento. Che ha un costo di 10,99 euro mensili.