Annunciato il film sulla vita di Elon Musk, sarà girato da un regista molto particolare

La vita del controverso imprenditore sarà raccontata in un film, ancora senza data di uscita, diretto da un regista d’eccezione.

Tutti sapevamo che era solo una questione di tempo prima che la sua vita divenisse un film e quel momento è finalmente arrivato. Uno degli studi cinematografici di maggior successo degli ultimi anni produrrà un film incentrato sulla storia di Elon Musk. La pellicola sarà basata sulla biografia autorizzata scritta da Walter Isaacson, autore anche di altre famose biografie (come quella di Steve Jobs), che però ha ricevuto recensioni generalmente sfavorevoli da parte della critica.

Testate come il Los Angeles Times lamentano una mancanza di intraprendenza rispetto a quelle che saranno state le indicazioni di Musk, mentre il The Guardian lo definisce “privo di spunti”. Naturalmente, non tutte le recensioni erano così negative, ma generalmente il libro di Isaacson è stato indicato come un chiaro esempio di pessimo giornalismo. Se l’opera originale non è stata ben accolta dalla critica, ci sono però buone speranze sul regista incaricato di dirigere il film.

Musk è salito alla ribalta quando ha fondato SpaceX, un’azienda di produzione di veicoli spaziali, nel 2002. È stato anche uno dei primi investitori di Tesla, salendo man mano ai vertici e diventandone il presidente (posizione da cui poi si è dimesso nel 2018. Recentemente, Musk è tornato al centro del dibattito pubblico per la controversa decisione di acquistare Twitter per 44 miliardi di dollari, rinominandolo X.

Un regista di primo livello per il biopic sull’uomo più ricco del mondo

Da quando ha preso il controllo della piattaforma di social media, Musk ha apportato cambiamenti che hanno suscitato diverse polemiche. Tra gli altri, ha ordinato il licenziamento di un gran numero di dipendenti e ha introdotto nuove forme di abbonamento per gli utenti. Attualmente è la persona più ricca del mondo, con Bloomberg e Forbes che stimano il suo patrimonio netto superiore a 200 miliardi di dollari.

Tornando al film, al momento la notizia più ha suscitato la curiosità degli appassionati è il nome del regista. Variety ha rivelato che c’è stata un’accesa competizione per ottenere i diritti del libro di Isaacson da parte di vari studi cinematografici. Alla fine è stata la A24 a vincere la guerra delle offerte. Lo studio, che negli ultimi anni ha prodotto film acclamati come “Midsommar – Il villaggio dei dannati” e “Everything Everywhere All at Once“, ha scelto un regista d’eccezione per dirigere il progetto: Darren Aronofsky.

Le aspettative sul regista sono molto alte: tra i suoi lavori troviamo il recente “The Whale“, “Requiem for a Dream”, “Black Swan” e “Mother!“. Per “Black Swan” è stato anche nominato all’Oscar come miglior regista, mentre Natalie Portman ha vinto il premio come miglior attrice.

Il film è ancora in fase di sviluppo iniziale, quindi non c’è ancora uno sceneggiatore associato e non ci sono stati annunci sul casting. In una recente discussione di Reddit, le scelte più votate dai commentatori per il ruolo Musk sono state Nicolas Cage, Rami Malek, Jesse Eisenberg e Robert Downey Jr.