Ansia prima di un appuntamento o un colloquio di lavoro? L’esercizio ‘dei 10 secondi’ ti calmerà subito

Se anche tu soffri d’ansia prima di un appuntamento importante devi assolutamente provare l’esercizio ‘dei 10 secondi’: ti calmerà subito!

Molte persone prima di affrontare un appuntamento importante, che sia privato o di lavoro, vengono colti da un’ansia improvvisa che può addirittura sabotare l’intero incontro. Ovviamente un pizzico di agitazione è normale, ma se il nervosismo raggiunge livelli esagerati occorre iniziare a lavorare su se stessi per cercare di imparare a mantenere sotto controllo questo tipo di sensazioni.

Immagina infatti di dover incontrare una persona che ti piace per la prima volta o di dover sostenere il colloquio della vita, ma di farti prendere dal panico. Di sicuro il risultato sarebbe un bel disastro! Ma niente paura, perché grazie all’esercizio ‘dei 10 secondi’ potrai sentirti subito meglio. Vediamo come funziona.

Ansia prima di un appuntamento? Con l’esercizio ‘dei 10 secondi’ il problema sparisce al volo

Ognuno di noi per smorzare l’agitazione ricorre a diversi trucchetti. Per esempio c’è chi usa il vecchio stratagemma di immaginarsi le persone in mutande oppure chi beve una camomilla prima di andare ad un appuntamento importante. Ad ogni modo, se pensi di averle già provate tutte senza però ottenere il risultato sperato è ora di mettere in pratica l’esercizio ‘dei 10 secondi’.

Secondo l’esperta di appuntamenti Anastasiya Pochotna, il modo migliore per placare l’ansia in questi casi è quello di distogliere lo sguardo dal proprio interlocutore per circa 10 secondi. In questo breve lasso di tempo ci si potrà concentrare su altre attività, come ad esempio recitare a mente una poesia, contare all’inverso o visualizzare un’immagine capace di generare un’immediata sensazione di benessere.

Questo trucchetto servirebbe di fatto a reindirizzare la propria mente, distogliendola da pensieri ansiosi e negativi, così da ritrovare subito la calma e regolarizzare il livello di stress. Ma non finisce qua, perché per contrastare l’ansia prima di appuntamenti amorosi o colloqui di lavoro è anche possibile adottare qualche altro semplice, ma efficace accorgimento.

In primis, è buona norma evitare di assumere eccessive quantità di zucchero e di caffeina prima di un incontro, poiché tendono ad influire negativamente sull’umore. Meglio prediligere altri tipi di spuntini, in grado di generare benessere.

A tal proposito, può essere utile mangiare qualche noce che, essendo ricca di magnesio, contribuisce a fornire energia all’organismo e calma il sistema nervoso favorendo la produzione dell’ormone della felicità, la serotonina. In alternativa, andrà bene anche qualche quadratino di cioccolato fondente. Infine, curare l’abbigliamento e adottare una postura eretta può aiutare a sentirsi a proprio agio in simili situazioni.