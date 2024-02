Anticipazioni Terra Amara: ricatti, menzogne, drammi e un inaspettato omicidio pronto a compiersi

Accadrà di tutto nelle puntate di Terra Amara in onda nella settimana dal 26 febbraio al 2 marzo. Incredibili colpi di scena terranno col fiato sospeso.

La trama di Terra Amara continua a sorprendere i telespettatori. La serie turca prepara colpi di scena sempre più sorprendenti e i personaggi principali entrano sempre più nel cuore dei fan.

La prima anticipazione che faremo riguarda la messa in onda di Terra Amara, la soap turca che riscuote grande successo in Italia con più di 3 milioni di spettatori. La domenica sera non andrà più in onda a partire da ieri 25 febbraio 2024. Una notizia inaspettata rilasciata da Mediaset che sottolinea l’intenzione della rete di seguire una nuova programmazione. La quarta e ultima stagione attualmente in onda, dunque, resterà in prima serata ogni giovedì e si aggiunge un doppio appuntamento.

I fan potranno vedere la puntata serale giovedì 29 febbraio ma anche venerdì 1° marzo, sempre alle 21.30 con due episodi extra. Dal lunedì al venerdì, invece, continuerà ad andare in onda dalle ore 14.10 circa con un mezzo episodio e il sabato pomeriggio alle ore 14.45 circa.

La sorprendenti anticipazioni delle puntate di Terra Amara

Oggi vedremo Hakan che per proteggere la sua identità avvierà una rete di menzogne intricate coinvolgendo Zuleyha. Dirà che la lettera di ricatto è in realtà una missiva d’amore di una vecchia fiamma di Beirut. Contemporaneamente Fikret vorrà persuadere Zuleyha della veridicità delle accuse di Vahap sull’identità di Mahemet Kara e qui ci sarà un primo momento di suspense.

Martedì, invece, vedremo la reazione di Gaffur all’annuncio delle elezioni per il nuovo responsabile dei bracciati in seguito alla morte di Saniye. La competizione tra Rasit e Gaffur sarà sempre più forte. Intanto Betul ormai consapevole della vera identità di Hakan viene sequestrata dagli uomini di Gungor. Nelle puntate seguenti la tensione crescerà sempre più. Fikret accuserà pubblicamente Abdulkadir dell’omicidio di Fekeli mentre Zuleyha farà una mossa inaspettata.

Minaccerà di morte il suo rapitore Erdil, nel caso in cui ripetesse la violenza. E come se non bastasse a complicare la trama un nuovo attentato ai danni di Hakan. Zuleyha, poi, porterà Betul in tribunale per ottenere giustizia. Arriviamo così a venerdì 1° marzo con la comunità in confusione dopo le ultime novità politiche. Anche Fikret e Cetin, poi, scopriranno la vera identità di Hakan andando a creare nuovi conflitti. Quando rimarranno bloccati in Libano per la guerra civile Zuleyha chiederà ad Hakan di aiutarli. Sabato, infine, un vero colpo di scenza. Colak ucciderà Bayram.