Anticipazioni Un Posto al Sole 29 febbraio: sorprendente ritorno di fiamma? Imperdibile spoiler!

Da non perdere le anticipazioni di Un Posto al Sole del 29 febbraio: il passato che ritorna e la dura richiesta

Continua a tener compagnia al pubblico l’amatissima soap in onda su Rai 3 Un Posto al Sole, che da tempo è entrata nel cuore dei suoi tantissimi fan, conquistando l’attenzione del pubblico. La serie televisiva tiene tutti incollati allo schermo del televisore grazie ad una storia intrigante e ricca di colpi di scena, dove le emozioni non mancano mai.

Proprio in ragione di tale successo, non stupisce che molti degli affezionati ad Un Posto al Sole siano alla ricerca di qualche dettaglio e qualche spoiler da scoprire rispetto a quanto verrà mostrato nei prossimi episodi, in questo caso in relazione alle anticipazioni del 29 febbraio. A tal riguardo, tanti gli aspetti da approfondire.

Anzitutto, Raffaele si prepara alla partenza, direzione Trentino, ma è intanto alla ricerca di qualcuno che possa prendere il suo posto al lavoro. Il pensiero va a Rosa, che però sta vivendo una situazione troppo difficile per dargli una mano. Nel frattempo, Clara è pronta a far ritorno a casa di Alberto in compagnia di Federico, mentre Mariella pare intenzionata a vendicarsi di Guido, in virtù della sua pigrizia a casa.

C’è però anche un altro filone narrativo che desta molta attenzione, con il passato che potrebbe riaffacciarsi per due personaggi, scatenando il disappunto di un terzo. Ma ecco a seguire i dettagli da non perdere delle anticipazioni del 29 febbraio di Un Posto al Sole!

Anticipazioni Un Posto al Sole stasera 29 febbraio: Silvia e Michele, che succede? la reazione dI Giancarlo

Tengono dunque banco le anticipazioni di stasera 29 febbraio di Un Posto al Sole, e particolare attenzione va riservata a Silvia e Michele. Giancarlo infatti vivrà con sempre minor tolleranza la vicinanza tra la sua compagna e l’ex marito e vedrà tale rapporto sempre meno di buon occhio. Questi infatti crede sia arrivato il momento che Michele esca dalla sua vita e si spingerà anche a farne richiesta a Silvia.

Il legame tra i due sembra infatti consolidarsi via via che passa il tempo, con il ritorno dell’armonia del passato. Un apparente e semplice rapporto d’amicizia potrebbe prendere un’altra piega, e tra i due potrebbe anche scattare qualcosa. Dalle trame non si può sapere se si tratta di un semplice riavvicinamento o un bacio, ma in ogni caso la situazione genererà il disappunto di Giancarlo.

Ecco che questi farà capirà a Silvia di non voler più che Michele sia così tanto presente nella sua vita, e non è chiaro quella che sarà la risposta di Silvia. D’altronde si tratta di una decisione molto dura che difficilmente Silvia potrebbe prendere, considerando il ruolo centrale che Michele ricopre nella sua vita e in quella di Rossella. Rinunciare del tutto alla presenza di Michele potrebbe essere troppo per lei. Non resta che mettersi comodi e godersi l’evoluzione della storia, sintonizzati su Un Posto al Sole!