Arriva l’ora solare, ecco quando dobbiamo spostare le lancette e come affrontare il cambiamento

Con l’arrivo dell’autunno e torna l’ora solare: ecco quando spostare le lancette e come abituarsi velocemente al cambiamento.

Ogni anno, con l’arrivo dell’autunno e il cambio della stagione, siamo chiamati a compiere il medesimo rito di passaggio tra l’ora legale e quella solare. Il cambiamento sancisce ufficialmente il transito tra i mesi primaverili ed estivi e l’ingresso dei mesi autunnali ed invernali.

Il passaggio impegna ogni anno milioni di persone, le quali si preparano a spostare le lancette degli orologi e ad affrontare i molteplici cambiamenti in atto. Difatti, l’arrivo dell’ora solare preannuncia una progressiva diminuzione delle giornate e il peggioramento di condizioni climatiche in seguito all’arrivo della stagione fredda.

Per la maggior parte delle persone, inoltre, l’arrivo dell’ora solare coincide con l’inizio dell’anno lavorativo e scolastico, la scansione serrata dei ritmi quotidiani e il disdegnato buio alle quattro del pomeriggio. Per non arrivare impreparati, ecco alcuni consigli utili su quando spostare le lancette e come affrontare i cambiamenti naturali già in atto.

Ora solare: quando spostare le lancette e come prepararsi

Il passaggio dall’ora legale a quella solare è previsto nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Le lancette degli orologi andranno spostate un’ora indietro alle 03:00, permettendo di usufruire in questo modo di 60 minuti di luce in più durante al mattino. Il cambiamento, come ogni anno, preannuncia l’arrivo della tanto attesa ora di riposo notturno in più.

Il cambio dell’ora solare ha origini legate all’ottimizzazione del consumo energetico. L’ora legale, introdotta per sfruttare al massimo le ore durante i mesi più caldi, viene abbandonata puntualmente in autunno per adattarsi ai ritmi di luce e buio. Questo passaggio viene adottato da anni da molti Paesi europei, inclusa l’Italia. Come ogni anno, però, il cambiamento d’ora può creare molteplici conseguenze nei soggetti più sensibili.

Chi soffre di disturbi del sonno, infatti, potrebbe sperimentare alcuni disagi nei primi giorni successivi al cambio dall’ora legale a quella solare. Per questo motivo, è necessario curare in anticipo il proprio ritmo circadiano, assumendo integratori naturali come melatonina o prediligendo attività serali rilassanti per conciliare il sonno. È fondamentale, inoltre, utilizzare la luce solare della mattina per stimolare l’orologio biologico ad attivarsi nelle prime ore del giorno, in modo tale da terminare la giornata con poche energie e riuscire a riposare al meglio durante la notte.