Attenzione agli sbalzi di corrente e ai blackout, puoi rimetterci molti soldi: tutti i danni che possono subire gli apparecchi di casa

Quando si verifica un blackout capirne l’origine non è l’unico problema. Gli sbalzi di corrente portano danni agli elettrodomestici.

A tutti è capitato di fare esperienza di un blackout, specialmente se la casa è vecchia o se il maltempo ha provocato danni alla linea. Oltre a essere una seccatura se si stava guardando la tv o lavorando al PC però una mancanza improvvisa di corrente non è sicura per gli apparecchi. Sia elettrodomestici che dispositivi digitali vanno incontro a guasti in seguito a questi episodi.

Il problema sono gli sbalzi di tensione che oltre al momento in cui salta la corrente si presentano anche mentre si cerca di ristabilire il servizio. Molto sensibili risultano soprattutto i cavi di alimentazione dei laptop o dei telefoni che iniziano a funzionare in modo meno efficiente. La ricarica inizia a richiedere più tempo o smettono del tutto di funzionare e tocca sostituirli.

Il motivo è che questi cavi possono andare in sovraccarico quando il flusso di corrente si interrompe di colpo e arrivare a surriscaldarsi. Con il calore il caricabatterie può rovinarsi o la guaina sciogliersi esponendo la parte in tensione, così il cavo diventa anche pericoloso. Ottenere un risarcimento è difficile a meno di non avere sottoscritto un’assicurazione apposita.

Prevenire i danni da blackout a dispositivi ed elettrodomestici

Una delle strategie per evitare che gli sbalzi di tensioni rovinino i cavi è procurarsi un gruppo di continuità, indicato come UPS. Si tratta di apparecchi usati per proteggere tutti i dispositivi che possono risentire di anomalie in caso la corrente manchi all’improvviso e le mantengono alimentate. Si usano spesso per i PC fissi e entrano in funzione appena si verifica un blackout.

Se la corrente salta proprio mentre si sta cercando di salvare i progressi fatti su un progetto si rischia di perdere tutti i dati. In più non è comodo doversi interrompere su un punto critico rischiando di dimenticare ciò che si stava facendo. Dotandosi di un gruppo di continuità è possibile continuare in attesa che torni la corrente o almeno riuscire a terminare il passaggio.

Dato che i blackout derivano spesso da sovraccarichi per evitare danni la cosa migliore è non accendere in contemporanea più elettrodomestici a potenza alta. Anche un forno elettrico o una lavatrice subiscono problemi di funzionamento in seguito a uno sbalzo di tensione e non è facile ottenere un risarcimento.