Basta con le solite piste sciistiche: le 10 località alternative e low cost

In Italia, è possibile godersi la neve e sciare anche a prezzi low cost. Ci sono delle località alternative con piste sciistiche mozzafiato.

L’inverno sta arrivando e, con lui, stanno tornando freddo e neve. Per gli appassionati di sci, questo è il momento più bello dell’anno. In Italia, non mancano località meravigliose da potersi godere con paesaggi mozzafiato e neve candida da ammirare e sui cui poter sciare e divertirsi.

Purtroppo, però, spesso i prezzi delle piste sciistiche non sono sempre accessibili per tutti. Scopriamo insieme alcune località alternative low cost. Se avete voglia di godervi una fantastica settimana bianca senza spendere molto, sappiate che ci sono delle località italiane molto belle. Una di queste si trova in Veneto con il Monte Baldo.

Qui è possibile trovare vette affascinanti, una vista mozzafiato sul Lago di Garda e impianti sciistici tra 1830 metri e 1430 metri di quota e uno skipass a circa ventidue euro. In Piemonte, c’è Argentera: si tratta di un piccolo borgo della Valle Stura, dove regnano sovrani la pace e la natura e dove – anche in questo caso – è possibile trascorrere una giornata a 1650 metri di altezza per sciare e praticare snow walking a ventidue euro.

Località sciistiche low cost

In Lombardia, c’è Montecampione, meta sciistica che vanta ben venti piste di livello medio-facile, intermedio e avanzato – con un sistema di innevamento artificiale – e un accesso alla ski-area a trentadue euro per l’intera giornata e in alta stagione.

Da menzionare, c’è anche Tarvisio in Friuli-Venezia Giulia con un prezzo per lo skipass a trentacinque euro in alta stagione e in pieno inverno: ci sono più di venti piste, con un’area pari a diciassette chilometri di pista per sciare e venti centimetri di neve.

A Doganaccia in Toscana, c’è un comprensorio sciistico che vanta dieci chilometri circa di piste in discesa, un impianto di innevamento artificiale e dieci piste adatte sia a principianti che a professionisti con prezzi che non vanno oltre i venticinque euro al giorno.

Tra le altre destinazioni sciistiche italiane, c’è anche Frontignano di Ussita nelle Marche, che si trova nei pressi della catena montuosa dei Monti Sibillini e vanta un comprensorio sciistico con uno snowpark e dieci piste a un prezzo di diciotto euro per un giorno intero e venticinque euro nei giorni festivi e prefestivi.

Pescasseroli si trova, invece, in Abruzzo a 1167 metri sul livello del mare: anche in questo caso, c’è una stazione sciistica attrezzata e a un prezzo di ventisei euro circa al giorno.

Come dimenticare il meraviglioso Etna in Sicilia? Anche in questa località è possibile sciare con uno skipass a circa trenta euro al giorno, per godere appieno di un panorama eccezionale: ci sono l’impianto di Linguaglossa tra 1804-2400 metri di altezza e di Nicolosi a 1900 metri di altezza circa.

In Basilicata, ci si può recare a Sirino dove si può sciare a circa venti euro al giorno a 2000 metri di altezza circa e con piste che sono adatte sia a sciatori esperti che non professionisti. Infine, è da segnalare anche Cerreto Laghi in Emilia-Romagna con uno skilift, tre seggiovie e tredici piste da sci a un prezzo di circa quindici euro al giorno e ventotto euro nei giorni festivi e prefestivi.