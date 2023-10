Basta pubblicità su smartphone Android: ecco come bloccarla per sempre

Non sopporti più la pubblicità su Android quando navighi con il tuo smartphone? Ecco cosa devi fare per bloccarla e non avere più questo problema. La pubblicità sarà soltanto un lontano ricordo, ti basterà seguire i nostri consigli.

Ti è mai capitato di dover cercare una notizia e di non avere tanto tempo a disposizione? Succede quando sta per finire la pausa a lavoro o quando hai un impegno urgente, ma non vuoi rinunciare alla tua ricerca. In questi casi, la cosa più fastidiosa e insopportabile che possa succederti è la pagina che si apre con la pubblicità di un prodotto che spesso nemmeno ti interessa o che non compreresti mai, nemmeno sotto tortura.

È un vero e proprio incubo perché, dopo un po’ di tempo, inizia a diventare insopportabile, anche se non hai fretta e vuoi soltanto perdere un po’ di tempo con il tuo smartphone. Se sei stanco degli annunci pubblicitari su Android, sappi che c’è un metodo per non vederli mai più. Non dovrai fare altro che seguire le nostre istruzioni ed il gioco sarà fatto. Questo rimedio funziona veramente, quindi puoi fidarti. Sarà tutto molto semplice, è una promessa. Non dovrai fare nessuno sforzo, prenditi un minuti per leggere cosa devi fare per evitare la pubblicità su Android.

Mai più pubblicità su Android, ecco cosa devi fare

Se sei stanco delle notifiche con le ultime notizie del giorno mentre stai cercando tutt’altro, sappi che adesso hai la soluzione a portata di mano. Alcuni pop-up sono necessari per entrare nei vari siti web o nelle applicazioni, ma altri possono essere eliminati. Se hai qualche app che ti crea problemi, riavvia il tuo telefono in modalità provvisoria. Ti basterà premere il pulsante di accensione e toccare l’icona Spegni.

A questo punto, sarai in questa nuova modalità e potrai rimuovere le app che ti danno fastidio. Una volta terminata l’operazione, riavvia il telefono e continua ad utilizzarlo normalmente. Queste app non ti daranno più fastidio.

Se vuoi eliminare le notifiche fastidiose, apri l’app Chrome e apri una pagina web qualsiasi. Se clicchi su ‘altro’ e poi vai nelle impostazioni, arriverai nella categoria Autorizzazioni. Disattiverai le notifiche proprio attraverso questa sezione. Un altro modo per evitare questo tipo di problema è disattivare i pop-up. Come abbiamo già detto, a volte è necessario tenerli attivati per entrare in alcuni siti web, ma non è sempre così.

Nelle impostazioni della barra degli indirizzi trovi la voce Autorizzazioni. Se selezioni ‘pop-up’ e poi ‘reindirizzamenti’, puoi finalmente disattivare i pop-up che ti danno fastidio. Ti ricordiamo anche che è preferibile scaricare Play Protect attraverso il Google Play Store. Manterrai il tuo telefono protetto da eventuali minacce alla tua sicurezza. Questi metodi sono semplici da mettere in pratica e non ti costano nemmeno un centesimo.