Bastoncini di pesce: solo 3 marche sono le migliori, una costa pochissimo e si compra al discount

I bastoncini di pesce sono uno degli alimenti più consumati anche perché piacciono a grandi e piccini, ma quali sono i migliori marchi? La lista

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, tra gli alimenti più consumati, per velocità di preparazione ed anche per gusto, vi sono sicuramente i bastoncini ma quali sono i marchi migliori? Ecco la lista e cosa c’è da sapere in merito all’argomento in questione.

Com’è noto, i bastoncini sono una pietanza molto amata da grandi e piccini; quando però si decide di acquistarli è bene conoscere la qualità di questo prodotto per evitare di consumare anche additivi, conservati ed altri elementi di questo tipo.

Quando si parla di alimentazione è necessario prestare molta attenzione e “pesare” la scelta più giusta sia per quanto concerne la propria salute che l’impatto sull’ambiente. I bastoncini di pesce risultano essere sicuramente un alimento di veloce preparazione, ma potrebbero sollevare qualche dubbio relativo alla composizione ed anche alla pratica di pesca adoperata.

Alcuni di questi possono essere molto processati e contenere al loro interno alcuni ingredienti che potrebbero far storcere un po’ il naso. Secondo una ricerca condotta e resa nota da Öko-Test, vi è un’attenzione su alcuni aspetti da tenere in considerazione relativi al consumo di bastoncini sia per quanto concerne il benessere fisico e quello dell’ambiente.

Quali sono i migliori bastoncini di pesce? Ecco la risposta

I bastoncini di pesce sono alimenti sempre molto acquistati soprattutto perché risultano essere molto veloci e facili da preparare. Sul mercato sono disponibili svariati marchi che producono tale prodotto, ma qual è il migliore? Il sito latuadietapersonalizzata.it ha riportato una ricerca fatta dalla rivista Öko-Test che prova a rispondere proprio a tale domanda.

La ricerca ha tenuto in considerazione ben diciannove marchi di bastoncini e svariate variabili tra cui la provenienza ed il metodo adoperato per la pesca. I prodotto sono stati poi analizzati per comprendere se vi era al loro interno sostanze dannose ed anche per vedere se vi erano residui di ossa o altro.

La ricerca ha portato alla luce il fatto che ben undici prodotti, rispetto ai diciannove sottoposti ai test, avevano al loro interno una quantità eccessiva di sostanze dannose. Tale studio mette l’accento su quanto sia importante consumare prodotti salutari e soprattutto sapere ciò che si sta consumando per non mettere a rischio la propria salute e quella degli ecosistemi.

Vi sarebbero dunque solamente tre marchi di bastoncini di pesce ad essere stati classificati con un giudizio “buono”, vi sono quelli Frosta, Inglo (Findus) ed Ocean Sea (Lidl).