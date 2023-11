Black Friday per Poste Italiane diventa “Yellow Friday”: due magnifici regali per dicembre

Yellow Friday a Poste Italiane: due magnifici regali per dicembre. Si tratta di offerte veramente incredibili che stenterete a credere

Fantastiche le agevolazioni offerte da Poste Italiane che è davvero difficile pensare che tutto questo possa essere vero. Eppure è proprio così! Questo colosso che fornisce lavoro a quasi 125 mila dipendenti sparsi su tutto il territorio nazionale, 35 milioni sono i suoi clienti. Con questi numeri si conferma essere una realtà unica nel nostro paese per fiducia della clientela, dimensioni ma anche riconoscibilità.

Fiore all’occhiello dello Stivale, Poste Italiane è parte integrante del tessuto sociale, economico e produttivo del bel Paese. Da sempre attenta al benessere dei propri clienti molti dei quali sono anche dipendenti, ultimamente pare che questa tendenza si sia spostata anche sui dipendenti. Questa scelta dell’azienda si basa, infatti, sulla credenza che quando in un’impresa ci sono persone più felici esse saranno capaci di dare il meglio di sé all’azienda.

Tradotto, tutto ciò diventa un maggior utile per l’imprenditore e in un incremento del benessere dell’azienda e quindi in migliori bilanci economici. A fronte di tantissime offerte che questo colosso offre a tutti i suoi clienti, finalmente dunque il Gruppo Poste Italiane ha maggiormente pensato ai suoi dipendenti. Essi adesso infatti potranno godere di tanti vantaggi in più.

Poste Italiane: più vicine ai dipendenti

Per questa ragione è nato “Yellow Friday“. ha pensato proprio a tutto, e nei minimi dettagli. Chissà se altri emuleranno questa sua iniziativa? Ma a che cosa ci stiamo riferendo esattamente? Cerchiamo di capirlo più nel dettaglio

Grande gioia tra i dipendenti di questo colosso nostrano: le novità per loro in arrivo sono incredibili. E anche i loro familiari potranno usufruirne. Il benessere del dipendente è quindi sempre più al centro della politica di questa azienda. Il tradizionale “Black Friday” di fine novembre si tinge di giallo e diventa “Yellow Friday” in Poste Italiane. Si parla di offerte sensazionali riservate ai dipendenti di oggi ma anche a quelli di ieri che oggi sono in pensione.

Da segnalare in primis le importanti promozioni sui prodotti di Poste Italiane come l’offerta su luce e gas di Poste Energia, la connessione Internet PosteCasa Ultraveloce, le Spedizioni Delivery Web, la firma digitale remota, il Conto BancoPosta proposti a costo scontato. E in più ci sono ancora più di 500 offerte di servizi di aziende partner e prodotti in promozione.

Stiamo parlando solo di una piccola iniziativa: infatti “Yellow Friday” si inserisce nel progetto aziendale di Poste Italiane che comprende Poste Mondo Welfare già ben noto e grazie al quale i dipendenti possono trasformare in servizi e beni il premio di risultato godendo anche di vantaggi fiscali previsti dalla normativa.

Oltre a queste iniziative, c’è anche quella messa in campo per il sostegno alla genitorialità come “Fiocco giallo” grazie al quale i dipendenti che ne hanno diritto ricevono a casa un cofanetto con tutto l’occorrente per il loro bebè. Inoltre, ci sono le altre iniziative dedicate alla prevenzione e alla salute.

In campo c’è anche la realizzazione di un Centro medico presso la sede centrale di Roma che diventi un polo di eccellenza dove i dipendenti di Poste Italiane di ieri e di oggi e i loro familiari. E per ultimo, ma non meno importante, per contrastare il caro vita questo novembre i dipendenti di Poste Italiane riceveranno una tantum di 1.000 euro. E chi potrebbe essere più felice di loro?