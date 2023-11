Calendario dell’Avvento tech, 24 regali pensati per veri appassionati di tecnologia

Il calendario dell’avvento in versione tech fai da te ha il suo perché. Ecco come prepararlo da zero!

Molti anni fa il calendario dell’avvento era desinato specialmente ai bambini, in commercio era possibile trovare la classica scatolina con all’interno i 24 cioccolatini natalizi da scartare giorno dopo giorno. Da diversi anni, però, ha preso il sopravvento anche tra gli adulti, oramai è possibile trovare calendari dell’avvento di ogni tipo e di ogni grandezza.

Sicuramente l’idea più bella e originale rimane quella del fai da te. Se vuoi stupire qualcuno che ama la tecnologia con un calendario fai da te, dovresti assolutamente inserire al suo interno queste idee originali e facili da reperire.

Prima di tutto realizzare un calendario dell’avvento fatto a mano non è complicato, per fortuna è un’attività molto diffusa, quindi è possibile trovare idee di calendari fai da te quasi ovunque. Il metodo più veloce, economico e anche d’effetto è il classico calendario composto da bustine di carta unite da uno spago.

Come realizzare un calendario dell’avvento fai da te in versione tech

Quindi, rimedia 24 bustine di carta dello stesso colore ma di grandezze adatte per inserire i regali, prepara degli sticker da attaccare sulla bustina scrivendo su ogni adesivo il numero del giorno. Infine, quando hai finito di riempire le bustine, chiudile con lo sticker, e fai passare tutte le bustine in uno spago.

Non mettere le bustine in ordine, anche la ricerca del numero giusto può rendere l’attesa più emozionante! Cosa inserire però all’interno del calendario per un amante della tecnologia? Di seguito troverai ben 24 idee che potranno tornarti molto utili per la realizzazione del calendario fai da te.

Come primo oggetto potresti optare per una penna usb personalizzata, cercane una dal design unico, non optare per la classica pennetta. Molto belli anche gli auricolari bluetooth, specialmente se non li ha ancora senza fili.

Puoi acquistare un mini altoparlante per il suo portatile o una mini tastiera wirless con touchpad per avere un controllo più comodo. Lascia che il suo laptop diventi più creativo con degli adesivi creativi o tematici proprio sulla tecnologia.

Anche un mini proiettore può essere un regalo molto apprezzato per guardare film in maniera differente. Stupiscilo con un adattore usb-c multiplo, utile per i dispositivi con porte limitate. Inserisci anche un tappetino per il mouse con ricarica integrata e un supporto per laptop ergonomico.

Aggiungi anche una power bank con pannello solare per una ricarica sostenibile e un caricabatterie senza fili da avere all’occorrenza. Utile anche la lampada LED smart che puoi utilizzarla anche tramite smartphone o assistente vocale.

Un’idea molto originale riguarda lo strumento multiuso per i vari dispositivi: torna utile per fare da supporto da telefono ma anche per usarlo come apri bottiglie o cacciavite! Molto belli e utili anche i gloves touch screen, ovvero i guanti adatti per utilizzare schermi touch.

Punta anche a dei gadget divertenti per decorare la scrivania, come un oggetto interattivo, e stupiscilo con un puzzle in 3D con la forma di dispositivo tecnologico. Regalagli una nuova cover per lo smartphone personalizzata e una cover per proteggere la webcam del portatile.

Aggiungi un libro di tecnologia, un abbonamento a un servizio di streaming musicale e un codice sconto per un negozio di tecnologia da te scelto. Come oggetto decorativo per la casa puoi optare per dei sottobicchieri o tazze con tematiche legate alla tecnologia!

Se hai un budget abbastanza alto, stupiscilo con un fitness tracker o uno smartwatch. Come ultimo regalo non può mancare un kit di pulizia per i vari dispositivi, se ama la tecnologia avrà sicuramente un laptop, uno smartphone e un tablet.