Casa intelligente, gli oggetti che ti faranno volare a livello tecnologico: ora sono in vendita

Ecco svelati i dispositivi che ti aiuteranno a rendere la tua abitazione all’avanguardia, stenterai a credere alle loro funzioni.

Grazie all’utilizzo della tecnologia oggi possiamo rendere le nostre abitazioni tecnologicamente superiori come quelle che vedevamo da bambini nei film. Esiste una vasta gamma di dispositivi in vendita, che sfruttano le intelligenze artificiali per migliorare la comodità nelle case.

I dispositivi che hanno iniziato questa rivoluzione sono gli smart speaker, casse audio che sfruttano l’AI per aiutarci nelle nostre giornate. I più conosciuti sono quelli di Google e Amazon, il colosso di Internet e il colosso della vendita online. Questi si chiamano Google Home e Amazon Alexa. Tutti e due ci permettono di ascoltare musica, impostare timer o sveglie, richiedere informazioni su tutte le curiosità che vogliamo e anche impostare dei promemoria per ricordarci qualcosa.

Gli strumenti per rendere la tua abitazione all’avanguardia

Amazon Alexa ha un utilizzo più completo riguardo la compatibilità dei dispositivi connessi, questi sono chiamati Echo. Attualmente, se ti affretti, potrai usufruire di uno sconto del 65% su Echo Pop, che ti verrà a costare solamente 20 euro. Echo Pop a differenza di Echo Dot è più compatto, tuttavia non perde nulla a livello sonoro ed è adatto per le camere più piccole ma anche in spazi più ampi.

Esistono numerosi strumenti e oggetti compatibili con Alexa e ora te ne illustreremo un paio. Il primo prodotto disponibile su Amazon, è una macchinetta del caffè proposta sul mercato da Lavazza, impresa italiana specializzata nella produzione di caffè e di strumenti a tema. Appena sveglio al mattino al posto di doverti fare un caffè ti basterà chiederlo ad Alexa: una funzione che fino a qualche anno fa sembrava impossibile se non fantascientifica.

Oppure potresti prendere anche un diffusore di oli e collegarlo ad Alexa in modo da avere il controllo sulle sue funzioni grazie ai comandi vocali. Si tratta di un oggetto molto silenzioso nel suo funzionamento, ha un’autonomia di 6/12 ore e permette la scelta tra due modalità di nebbia: alta o bassa. Inoltre potresti anche decidere di impostare un orario di accensione e di spegnimento, decidendo per quanto utilizzarlo e in quali momenti della giornata.

Da poco è uscito un comando sconosciuto di Alexa, che consente anche di essere utilizzato come antifurto. Il comando prevede che, al rilevamento di un movimento nella sua prospettiva potrai associare una reazione. Oppure semplicemente, posizionare il dispositivo all’ingresso di casa e al tuo rientro impostare l’accensione delle luci o della macchinetta del caffè.

