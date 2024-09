Cavi ovunque in casa, c’è una soluzione geniale: così dirai addio a fili sparsi

Tra i tanti sistemi per liberarsi dei cavi in casa, a venirci in aiuto è – ancora una volta – la tecnologia: la soluzione geniale.

Come negarlo, i cavi in casa, accumulati tra vari apparecchi ed elettrodomestici, possono diventare spesso un problema, non solo visivo ma anche pratico. Basti pensare alla cucina, quando vicino al piano cottura sono presenti fili del frullatore, microonde e qualsivoglia elettrodomestico ci passi per la mente.

La camera e l’ufficio? Non ne parliamo: tra bajour, pc e caricabatterie sembra quasi di stare in una centrale elettrica. Insomma, il problema lo conosciamo tutti, ma ciò che spesso ignoriamo è la soluzione.

In molti optano per le classiche canaline e copricavi; utili nel loro piccolo, ma che necessitano di installazione lungo il muro. Altri prediligono le scatole: infilano nel mezzo tutto l’insieme di cavi per coprire – almeno esteticamente – l’ammasso di fili. E ancora: fascette e nascondigli dietro il mobilio; chi più ne ha più ne metta. Tuttavia, la soluzione per risolvere il problema potrebbe essere quella di eliminarlo. In che senso?

Come sbarazzarsi – davvero – dei cavi in casa

Questa idea che vi stiamo per proporre è sicuramente più anticonvenzionale delle altre, ma indubbiamente più funzionale: per liberarsi dei cavi sparsi per caasa bisogna debellarli. Questo può essere fatto semplicemente sostituendo i vecchi apparecchi con quelli nuovi, ovviamente in maniera graduale e nel tempo. Il risultato? Man mano che si attua questo passaggio, potremo dire finalmente addio i cavi. Ma cerchiamo di capire meglio.

La tecnologia ci viene incontro con un’idea semplice e geniale: sostituire i vecchi apparecchi con modelli senza fili. Per esempio, un frullatore che non ha bisogno di essere collegato alla presa, un aspirapolvere che ti segue ovunque senza cavi e un ferro da stiro che scivola libero sul bucato. Questi elettrodomestici cordless funzionano a batterie ricaricabili e rappresentano una vera rivoluzione in termini di comodità e praticità.

Sono davvero molti gli apparecchi wireless in commercio, ma prima di fare un acquisto è bene porre attenzione ad alcuni dettagli, che in realtà si rivelano molto importanti. Tra questi, la potenza della batteria è uno degli aspetti più importanti. In primo luogo è bene assicurarsi che l’apparecchio abbia una batteria con sufficiente autonomia per le esigenze quotidiane. È dunque importante controllare la durata della batteria, ovvero quanto tempo può funzionare prima di richiedere una nuova ricarica. Alcuni modelli offrono 30 minuti, mentre altri possono arrivare fino a 90 minuti o più.

Senza dimenticare il tempo di ricarica, ossia quanto tempo impiega l’apparecchio per ricaricare e il tipo di batteria utilizzata: le batterie al litio, ad esempio, sono generalmente più leggere e offrono prestazioni migliori rispetto a quelle al nichel. Il segreto, in questo caso, è leggere le recensioni, ma ricordiamoci che è meglio acquistare un prodotto di qualità e duraturo nel tempo che avere fretta di acquistare più prodotti che magari ci complicano la vita invece di migliorarla.