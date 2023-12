C’è un social network che ti aiuta a guadagnare: di cosa si tratta e gli 8 modi per fare subito soldi

Vuoi arrotondare lo stipendio ma non sai come fare? C’è un social network che può farti guadagnare davvero un bel gruzzoletto.

Sia che tu debba arrotondare il tuo stipendio, sia che tu non abbia proprio un lavoro, devi sapere che puoi guadagnare anche tanti soldi se inizi ad usare un certo social network nel modo giusto.

Le giornate durano solo 24 ore di cui circa 8 le passiamo al lavoro. Eppure, spesso, i soldi non bastano mai per arrivare alla fine del mese. Se già abbiamo un lavoro che ci impegna per 8 ore al giorno, trovare un secondo impiego diventa impossibile: dobbiamo anche mangiare, lavarci e dormire.

Ecco allora che i social network possono venire in nostro aiuto. Gran parte di noi, trascorre molto tempo sui social ma li usa solo come passatempo per chattare o guardare foto e video. C’è un social network che, se usato nel modo giusto, può farci guadagnare un bel gruzzoletto.

Ecco come guadagnare con i social network

I social network non sono tutti uguali. Ciascuno ha il suo target: Facebook si rivolge più alle persone sui 40 anni che amano scambiarsi opinioni; Instagram è più adatto ai 30enni che preferiscono un’interazione più immediata e meno discorsiva. I video di TikTok sono pensati per gli adolescenti. E poi c’è Twitch: poco conosciuto ma molto utile.

Twitch è un social network che si rivolge a tutti gli amanti dei videogiochi e permette loro di giocare in diretta, supportati dai propri follower. Vediamo insieme 8 modi per guadagnare un bel po’ di soldi su questo social.

Il primo passo è individuare il tuo target, i tuoi potenziali follower in modo da fare dirette in sintonia con i loro gusti e compatibili con i loro orari.

Secondo passo per guadagnare su Twitch: iscriviti al programma delle affiliazioni. Terzo passo: invita quante più persone possibili ad abbonarsi al tuo canale. Gli abbonamenti vanno da un minimo di 4,99 dollari al mese fino ad un massimo di 25 dollari e il 50% di tutte le iscrizioni spetterà a te.

Quarto modo per guadagnare su Twitch: crea gadget personalizzati con un tuo logo e mettili in vendita online. Quinta strategia: sponsorizza dei prodotti durante le tue dirette. Se i tuoi follower li acquisteranno utilizzando un tuo codice, tu avrai una percentuale.

Sesta strada per guadagnare su Twitch: chiedi donazioni ai tuoi follower. Naturalmente non subito ma quando si sarà instaurato un clima di fiducia e confidenza. Settima mossa: invita i tuoi follower ad acquistare bit su Twitch per inviarti messaggi privati: più messaggi riceverai e più guadagnerai. Ottavo passo, il più difficile: diventa partner Twich. Dovrai fare richiesta e, se verrà accettata, avrai una percentuale piuttosto alta sulle affiliazioni.

Ma quanto si guadagna su Twich? Dipende da quante persone ti seguono durante le dirette. Gli streamer più famosi che hanno oltre 50.000 followers arrivano anche a 100.000 dollari al mese.