Che smartphone usa Bill Gates? Geniale come lui, ma non è quello che credi

Bill Gates è sempre al centro di dibattiti e conversazioni, soprattutto sul privato. Ma sai quale smartphone usa ogni giorno?

Curiosity kill the cats. Un po’ proverbio un po’ gruppo musicale che andava per la maggiore negli anni ’80, oggi diremo: che spaccava. Un proverbio molto più profondo della traduzione letterale: “La curiosità ha ucciso il gatto“.

Un proverbio che implica che essere curiosi a volte può portare al pericolo, alla sfortuna. Oppure, come nel caso di Bill Gates, a ciò che gli appassionati di questo o quel produttore di smartphone non vorrebbe mai sentire. Moriamo di sapere quale smartphone usano i VIP, specialmente quelli che dominano il mercato tech: da Elon Musk a Mark Zuckerberg, passando proprio per Bill Gates, il genio assoluto che ha evoluto e rivoluzionato il mondo dei computer.

Bill Gates e lo smartphone che non ti aspetti: non è lo stesso di Elon Musk. Tutt’altro

Elon Musk, per esempio, si è venuto a scoprire che preferisce gli iPhone ad un Android. Dicono che sia stato estasiato dalla sua interfaccia user-friendly, affidabilità e interoperabilità con le diverse applicazioni e servizi che il super imprenditore imprenditore sudafricano, con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense, utilizza quotidianamente.

Di parere opposto Mark Zuckerberg. E qui ci si poteva arrivare, primo perché i due hanno pareri opposto su tutto, e l’avrebbero dimostrato in quello scontro tra titani high tech in una fantomatica sede italiana (si era parlato addirittura del Colosseo o dell’Arena di Verona) che in realtà si è solo rivelata una fake news.

Ebbene, il numero uno di Meta, il papà di Facebook, ha uno smartphone Android come cellulare principale. In una recente intervista ha messo di amare i Samsung: chissà cosa farà quando, a gennaio, sono previsti i nuovi Galaxy S24, quelli con le prime funzionalità AI per quanto riguarda i dispositivi del colosso sudcoreano. E Bill Gates?

Un po’ a sorpresa Bill Gates tradisce le attese di coloro che hanno occhi soltanto per gli smartphone griffati dalla Mela morsicata più famosa al mondo. Sì perché l’imprenditore, programmatore, informatico e filantropo statunitense ha candidamente ammesso di utilizzare un pieghevole, in quanto preferisce Android a iOS, anche con l’arrivo degli iPhone 15.

In un recente “Ask Me Anything” su Reddit, il co-fondatore di Microsoft ha rivelato che, prevedibilmente, non è passato a un iPhone né utilizza un iPad, Mac o Microsoft Surface Duo. Ha rivelato di essere un fedelissimo di Samsung e attualmente utilizza Samsung Galaxy Z Fold 4. E prima? Il Galaxy Z Fold 3 come telefono principale. Comprerà il Samsung Galaxy Z Fold 5?