Cinque abitudini che i giapponesi mettono in atto ogni giorno: tu ne hai qualcuna?

Il Giappone è un Paese famoso per l’attenzione all’igiene e alla cura personale, con abitudini che molte persone vorrebbero adottare.

Il Giappone è noto per le molte abitudini salutari che contribuiscono alla longevità e alla buona salute della popolazione. La cucina del luogo è caratterizzata da una grande varietà di alimenti freschi, come pesce, riso, verdure, alghe marine e tofu, alimenti ricchi di nutrienti essenziali e poveri di grassi saturi, zuccheri e sale. Inoltre, i giapponesi tendono a consumare porzioni moderate e a gustare lentamente i pasti, il che favorisce una migliore digestione e un senso di sazietà.

Un’altra abitudine salutare diffusa in Giappone è l’attività fisica regolare. Fanno molto esercizio fisico all’aperto, preferiscono le scale all’ascensore e camminare invece di utilizzare i mezzi di trasporto per brevi distanze. Oltre a tutto questo, i giapponesi sono molto attenti anche all’igiene della casa e sono un popolo, per certi versi, molto pudico. Alcune delle loro usanze faranno sicuramente venire voglia di trasferirsi a chi è appassionato di ordine e pulizia.

Usanze totalmente diverse dalle nostre, che qualcuno invidia

La prima abitudine di cui parleremo è molto nota, in realtà, grazie alle opere cinematografiche e televisive che arrivano direttamente dal Giappone. Come si vede in molti anime, infatti, nelle case giapponesi gli ospiti ricevono pantofole usa e getta. In Giappone non è affatto normale entrare in una casa senza togliersi le scarpe. Le scarpe da esterno devono essere lasciate nell’ingresso, un obbligo sia per i padroni di casa che per gli ospiti. È una delle usanze più invidiate e sempre più persone in giro per il mondo cercano di imitarla, per quando sia decisamente costosa.

L’importanza dell’igiene nella casa per i giapponesi è evidente anche da un’altra curiosa abitudine. Quando rientrano a a casa dopo essere state in giro per la città, le persone in Giappone non si lavano accuratamente solo le mani, ma sciacquano anche la gola. Spesso si vedono persone compiere questo gesto non solo a casa, ma anche quando arrivano al lavoro o in un centro commerciale. Soluzioni speciali per sciacquare la gola sono vendute ovunque, ma di solito, acqua calda semplice o con un po’ di camomilla sono sufficienti.

Un’altra abitudine è forse una delle più curiose e denota un forte senso del pudore. Per molti versi questa nazione ha un rapporto ambiguo e controverso con la sessualità. Lo si capisce anche dall’usanza di nascondere la biancheria intima dagli occhi indiscreti dopo il lavaggio, mentre sta asciugando. Si vedono spesso appartamenti con panni stesi sui balconi, ma vicino agli indumenti normali si nota spesso anche una copertura protettiva speciale che nasconde mutande e reggiseni.

Infine, un’abitudine molto interessante è quella che riguarda l’utilizzo dell’acqua potabile. In Giappone è così pulita che non ha bisogno di ulteriori filtri ed è normalissimo bere l’acqua del rubinetto anche in grandi città come Tokyo, senza temere che possa nuocere alla salute.

Concludiamo con un’usanza che sembra invece collidere con i principi di igiene molto cari al popolo. I nipponici spesso non lavano frutta e verdura dal supermercato. Il fatto è che quasi tutti i prodotti nei supermercati giapponesi sono confezionati ermeticamente, lavati e completamente pronti per essere consumati. La pulizia e la qualità del cibo sono attentamente monitorate qui.