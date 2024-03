Come conoscere il reddito di una persona: operazione utile in caso di separazione

Paghi l’assegno di mantenimento ma hai il dubbio che l’ex partner abbia un reddito? Vediamo come verificarlo.

L’assegno di mantenimento deve essere corrisposto qualora esista una disparità economica tra gli ex coniugi e se chi ha un reddito inferiore non è in grado di mantenersi autonomamente. Il disagio economico, però, non dovrà essere determinato da una colpa dell’ex più debole ma dall’aver scelto di contribuire al patrimonio familiare.

Il Codice Civile stabilisce il diritto del coniuge economicamente più debole e dei figli non autosufficienti a percepire un assegno di mantenimento in caso di separazione coniugale. Per i figli l’assegno dovrà sempre essere corrisposto fino a che non raggiunge l’autosufficienza economica. Spetta anche ai figli maggiorenni, dunque, a condizione che frequentino l’università o un percorso formativo oppure che si impegnino attivamente nella ricerca di un’occupazione.

All’ex coniuge, invece, l’assegno spetta solo se ha rinunciato ad una sua carriera per occuparsi della famiglia e al momento della separazione non può mantenersi autonomamente. L’importo sarà stabilito in base al reddito sia dell’obbligato che dell’avente diritto. Poniamo il caso che dopo mesi o anni di assegni di mantenimenti pagati si abbia il dubbio che l’ex partner o il figlio in realtà abbiano delle entrate che basterebbero per vivere agiatamente. Come verificare tale dubbio?

L’ex moglie ha un reddito? Come verificarlo legalmente

Per sciogliere il dubbio prima di chiedere l’annullamento dell’assegno di mantenimento è bene capire se il reddito c’è realmente oppure no. Chiederlo direttamente all’interessato o agli interessanti potrebbe rivelarsi alquanto inutile. Bisognerà procedere in modo diverso evitando che sappiano dei controlli. Una prima soluzione è quella di rivolgersi ad un’agenzia di investigazione privata. Potrà fornire informazioni aggiuntive ma ci sarà un costo da pagare in base alla durata e alla complessità dell’indagine.

La seconda soluzione è preferibile. Il cittadino può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per ottenere le informazioni desiderate anche prima di avviare una causa di cessazione delle erogazioni dell’Assegno di mantenimento. Basterà inoltrare un’istanza per accedere all’Anagrafe Tributaria, un archivio con tutti i dati reddituali dei contribuenti. Occorrerà avere un motivo fondato per presentare la richiesta che dovrà essere inoltrata tramite PEC o raccomandata oppure consegnata a mano e protocollata.

Entro 90 giorni si avrà una risposta che permetterà di capire come agire. In caso di silenzio da parte dell’Agenzia delle Entrate si potrà ricorrere al TAR. Nel caso si sospetti, infine, di un lavoro in nero allora il ricorrente potrà chiedere accertamenti tramite la Polizia tributaria.