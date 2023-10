Come rendere prioritario il tuo messaggio su Gmail: ti basta davvero pochissimo

Vuoi rendere un messaggio prioritario su Gmail? Ti basta fare questo e avrai successo in pochi secondi: è facile.

Chi usa spesso Gmail riceve dei messaggi importanti. Le email di lavoro sono un esempio lampante. Molte di queste non devono essere perse per nessun motivo. Il problema è che non tutti sanno come dare priorità ad un messaggio su Gmail. In che modo lo possiamo fare?

Il procedimento da computer è molto semplice. Per prima cosa bisogna andare sul sito ufficiale, quindi quello di Gmail. Dopo aver effettuato l’accesso dovremo premere l’icona dell’ingranaggio in alto a destra. In seguito avremo modo di vedere tutte le impostazioni disponibili. Quella che interessa a noi è la scheda “Posta in arrivo”. Nella categoria “Tipo” basterà premere sul menu a tendina corrispondente.

Così facendo potremo selezionare la voce “Posta prioritaria”. La posta in arrivo verrà suddivisa in tre categorie: importanti e da leggere, speciali e tutto il resto. In base alle nostre esigenze potremo leggere le email in modi diversi. Si può pensare di inserire persino delle modifiche al filtro che viene applicato. Questo serve a decidere se un messaggio deve avere la priorità o meno. Ora passiamo alla procedura da smartphone.

Dare priorità ad un messaggio su Gmail: ecco le due procedure da seguire

Come nel primo caso dovremo effettuare l’accesso dall’applicazione di Gmail (è disponibile per tutti i sistemi operativi). Una volta aver fatto il login potremo fare tap sull’icona con le tre stanghette, e poi andare su “Impostazioni”. In seguito andrà selezionato l’account nella quale vanno suddivise le email in prioritarie e non prioritario. A quel punto andate su “Tipo di posta in arrivo” scegliendo l’opzione “Email prioritaria”.

Se lo si desidera è possibile ricevere le notifiche solo per le email appartenenti ad una categoria specifica. Per farlo dovremo premere sulla voce “Notifiche” o “Notifiche email” posto nel menu “Impostazioni” dell’applicazione. Qui basterà selezionare l’opzione “Solo priorità elevata”. Una volta apportate le modifiche sarà sufficiente andare nella categoria dei messaggi con la priorità.

In quella sezione saranno presenti tutti i messaggi che ci servono. Queste sono le due procedure da seguire per dare priorità ai messaggi importanti. Si tratta di una funzione molto utile per salvare le email che ci sono state inviate. Può servire a tanti di voi: non dimenticatela.