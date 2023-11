Come scegliere la caldaia giusta da installare per risparmiare sulla bolletta: i requisiti da considerare

Come scegliere la caldaia giusta? Per poter fare un acquisto consapevole è necessario conoscere i fattori chiavi: ecco quali sono.

Dotare la propria abitazione di una caldaia efficiente permette di installare un dispositivo che non faccia salire eccessivamente la cifra in bolletta. Al di là delle possibili strategie di risparmio è utile conoscere i fattori essenziali prima dell’acquisto di una caldaia nuova. Questi dettagli sembrano marginali ma non lo sono affatto e consentono di effettuare una scelta adeguata e consapevole.

Sul mercato ci sono tantissimi modelli e orientarsi non è sempre facile, a maggior ragione se non si è propriamente esperti . Non tutti hanno delle competenze tecniche e questo porta ad aumentare la possibilità di sbagliare scelta. Per risolvere tale passaggio si può fare affidamento a dei parametri specifici e da considerare prima della scelta definitiva. Vediamo insieme quali sono e perché devono essere analizzati.

La scelta della caldaia giusta permette di poter installare un dispositivo capace di ridurre i consumi in bolletta. Per questo motivo i primi parametri da considerare riguardano la potenza e la classe energetica, affiancando questi due fattori alla tecnologia con cui è costruita la caldaia.

I fattori chiave per scegliere la caldaia giusta

La potenza deve tener conto degli ambienti da riscaldare dato che più saranno estesi e più lavoro sarà chiamata a svolgere, senza dimenticare di ragionare anche sull’utilizzo del dispositivo. A seguire bisognerà avere una classe energetica performante, dalla A o superiore, così da spendere meno in bolletta.

Oltre alla potenza e alla classe energetica è necessario dare un occhio di riguardo alla posizione e allo spazio disponibile. I modelli più recenti occupano pochissimo spazio così da poter essere installati anche in una casa dallo spazio ridotto. Inoltre, al momento dell’acquisto è consigliabile sapere quali modelli sono per la produzione dell’acqua calda e quali gestiscono il riscaldamento, con la scelta che deve rispettare sempre le esigenze della famiglia.

In ultima battuta non bisogna mai farsi attirare dai dispositivi dal prezzo contenuto dato che, spesso, poi si rivelano poco performanti. Qui bisogna setacciare il mercato alla ricerca di un apparecchio dall’ottimo rapporto qualità-prezzo perché si tratta sempre di un investimento. Meglio investire su un dispositivo destinato a durare piuttosto su uno che potrebbe segnalare problemi dopo poco tempo. La grande spesa iniziale sarà ripagata con il tempo e tramite l’importante risparmio in bolletta.