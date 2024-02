Come sviluppare una mente più forte e resiliente: lo rivela uno psichiatra

Avere una mente d’acciaio è fondamentale oggi per poter riuscire nella vita: ecco cosa dobbiamo fare, secondo la scienza.

Per poter affrontare le difficoltà della vita – sia in ambito personale, che professionale – servono nervi d’acciaio. Lo sviluppo di una mente forte e resiliente è diventato essenziale per ottenere i propri risultati. Non sempre, tuttavia, ci riusciamo. In questo articolo, esploreremo alcune strategie pratiche per coltivare la resilienza mentale. Ecco cosa ci dice un esperto della mente.

Da sempre, soprattutto online, leggiamo di vademecum e ricette miracolose per sviluppare una mente forte e resiliente. Per esempio, tanti suggeriscono che la connessione con gli altri sia un elemento chiave nella costruzione della resilienza. Condividere le proprie esperienze, chiedere aiuto e avere una rete di supporto solidale può alleviare il peso delle sfide e rafforzare la tua mente.

Tanti altri suggeriscono di adottare una prospettiva ottimistica che può fare la differenza nella gestione dello stress. Affrontare le sfide con una mentalità positiva aiuta a trovare soluzioni creative e a mantenere l’energia positiva anche nelle situazioni difficili.

Comprendere e accettare le proprie emozioni è fondamentale per la resilienza. Essere consapevoli delle proprie reazioni emotive consente di gestire meglio lo stress e di sviluppare strategie per affrontare le sfide in modo costruttivo. La resilienza non è solo la capacità di superare le avversità, ma anche di imparare da esse. Trasformare i fallimenti in opportunità di crescita personale, identificando le lezioni apprese e utilizzandole come trampolino per il successo futuro.

Come sviluppare una mente forte e resiliente

Tutte strategie sicuramente non nocive, anzi, per il nostro modo di vivere. Oggi, però, il dottor Daniel Amen, psicologo californiano che dispensa i propri consigli sui social, dove (solo su TikTok) vanta oltre 2,6 milioni di followers. Per il dottor Amen la parola d’ordine, da non dimenticare mai, è autodisciplina.

Piacere alle persone può essere un modo tossico per affrontare la vita. Andare oltre e andare oltre ancora per amici, famiglia e colleghi di lavoro – spesso a proprio discapito – nella speranza di rimanere nelle grazie di tutti può farci diventare degli yes man, assai simili a uno zerbino. La definizione di obiettivi realistici e raggiungibili aiuta a mantenere la motivazione e a costruire passo dopo passo una mente resiliente. Celebrare i successi, anche piccoli, contribuisce a rafforzare la fiducia in sé stessi.

Le persone mentalmente forti hanno autodisciplina. Stabilire una routine quotidiana che fornisce una struttura stabile, riducendo l’incertezza e promuovendo la stabilità emotiva. Un equilibrio tra lavoro, riposo e tempo personale contribuisce a mantenere la mente forte e preparata per affrontare gli ostacoli.