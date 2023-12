Con il telo copriauto rischi la multa: tutti gli automobilisti devono saperlo

Non tutti gli automobilisti sanno che con il telo copriauto si rischia una multa: ecco come evitarlo e il metodo è legale.

Iniziano le giornate fredde ricche di pioggia, grandine e neve. Non tutti i proprietari di auto possiedono un garage per mettere a riparo il veicolo dalle intemperie.

Ecco che in aiuto viene il telo copriauto da utilizzare per proteggere il veicolo. Attenzione però perché se non è posizionato come si deve si rischia una multa. Ecco cosa è successo di recente a un automobilista.

Occhio al telo copriauto: si rischia una multa se non si rispetta questa condizione

Gli automobilisti devono rispettare le regole inserite nel Codice della strada, anche per quanto riguarda il semplice uso del telo copriauto e a prescindere se l’auto si trovi in sosta libera o a pagamento. Il rischio di una multa è alto se non si rispetta il suo corretto utilizzo.

Lo sa bene l’automobilista di Lignano Sbbiadoro che è stato multato per aver coperto la sua auto in sosta. Il motivo della multa, ovviamente, non è stato aver coperto la propria auto ma la mancata visibilità della targa, commettendo una grave infrazione.

In pratica, il Codice della strada, in base all’articolo 102, prevede una sanzione amministrativa per chiunque circoli con la targa non leggibile. La regola si applica non solo alle auto “in marcia” ma anche a quelle in sosta.

Per questo motivo l’automobilista è stato multato: la targa era coperta con il telo copriauto. La sanzione è pari a 42 euro, ridotta a 29,40 euro se pagata entro 5 giorni dalla notifica.

La vicenda ha suscitato polemiche sia perché chi ha redatto il verbale ha riportato correttamente il numero della targa spostando semplicemente il telo, sia perché molti cittadini (automobilisti e non) hanno trovato l’applicazione della regola troppo rigida, considerando che ci sono questioni più importanti da risolvere, come la sicurezza stradale.

Tuttavia, una volta coperta la propria auto l’automobilista dovrà accertarsi che la targa sia visibile per evitare di essere multato. Per questo motivo, in commercio si trovano teli copriauto con una finestra trasparente in corrispondenza della targa oppure, per evitare la spesa di un nuovo telo si dovrà tagliare la parte in corrispondenza della targa per renderla visibile.

È doveroso chiarire che se l’auto coperta dal telo è ferma in un’area privata l’automobilista non rischia nulla.