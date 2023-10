Conosci nuove persone con Telegram: adesso è facilissimo

Telegram offre una funzionalità molto particolare, ma non tutti sono convinti che usarla sia una buona idea.

Alle nostre latitudini, Telegram è probabilmente una delle app di messaggistica istantanea più utilizzate. L’applicazione, in effetti, offre da tempo delle caratteristiche molto apprezzate che app rivali come Whatsapp hanno implementato solo recentemente: i messaggi video, la possibilità di trasferire file di grandi dimensioni e anche i canali. Nonostante Whatsapp stia cercando di recuperare terreno, ci sono ancora diverse caratteristiche che rimangono esclusive di Telegram. Tra queste, ce n’è una particolarmente interessante e non molto conosciuta: la possibilità di conoscere nuove persone.

Telegram non ha certamente intenzione di sostituirsi a Tinder o ad altre app di incontri. Ha semplicemente implementato una simpatica funzione aggiuntiva che permette agli utenti di conoscere altre persone che stanno usando l’app nelle vicinanze. Usarla è molto facile ma, come in molti altri casi, è importante fare attenzione ed essere informati su cosa si sta facendo.

Telegram permette di conoscere le persone della propria zona, ma non è sempre una buona idea

La funzione non è stata particolarmente pubblicizzata ma non è difficile da trovare. Basta aprire l’app e, dalla schermata principale dove compaiono tutte le chat, cliccare sull’icona delle tre righe in alto a sinistra. Qui si potrà poi selezionare l’opzione “Persone vicine”. La prima cosa da fare sarà concedere l’autorizzazione all’app per ottenere la posizione dell’utente. Una volta accettata questa condizione, apparirà una lista delle persone disponibili nella propria zona. Per permettere alle altre persone di vedervi e di inviarvi dei messaggi, sarà necessario attivare l’opzione “Rendimi visibile”.

Chi vuole conoscere nuove persone non ha certo bisogno di Telegram, visto che esistono app dedicate proprio a questo scopo. Soprattutto, la funzione “Persone vicine” di Telegram è stata al centro di varie polemiche dopo che vari esperti del settore hanno sottolineato i rischi che l’utente corre utilizzandola. La motivazione principale dietro a queste preoccupazioni è che la funzione può esporre gli utenti a contatti indesiderati da parte di truffatori o spammer. Quando si mostra il proprio profilo a sconosciuti, bisogna sempre tenere conto del fatto che potrebbero non avere le migliori intenzioni.

Altri esperti sottolineano che alcuni malintenzionati sfruttano questa funzione anche per triangolare la posizione degli utenti su Telegram. E la posizione, si sa, è uno dei dati sensibili più preziosi per i truffatori informatici. In ogni caso, disattivare l’opzione “Persone vicine” è abbastanza facile. Basterà andare nelle Impostazioni del dispositivo e disattivare l’autorizzazione della posizione per l’app Telegram.