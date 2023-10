Cosa significa “ijbol” e perché tutti se lo stanno scrivendo sui social network?

Una nuova, misteriosa parola ha invaso le conversazioni online dei più giovani: “IJBOL” è uno dei nuovi acronimi più usati.

C’è stato un periodo, agli inizi dell’era dei social network, in cui acronimi strani hanno cominciato a popolare le conversazioni degli utenti. Spesso queste parole venivano da ambienti anglofoni, quindi per gli utenti italiani risultavano ancora più difficili da comprendere. Con il tempo, alcune sigle hanno saputo farsi conoscere anche dalle nostre parti e parole come “LOL” sono entrate nella cultura popolare anche in Italia, anche se molti continuano ad ignorarne il reale significato.

LOL è la sigla dell’espressione inglese “lots of laughs”, che in italiano si può tradurre con “tante risate”. Parole come queste diventano virali sui social network proprio come immagini e video e, in breve tempo, cominciano ad essere utilizzate da milioni di persone. Negli ultimi mesi è emersa una nuova variante di LOL, che rischia addirittura di prenderne il posto: “IJBOL”, una sigla dal significato ancora più oscuro.

La nuova evoluzione del “LOL”: quando e come usarla

I termini per esprimere la risata online sono tra quelli più usati e anche quelli che hanno ricevuto più varianti. Nel corso degli anni sono diventati famosi acronimi come LOL, LMAO, ROTFL e molti altri. Poi ci sono le diverse tendenze delle emoji utilizzate per esprimere la risata: c’è chi usa una banale emoji “viso con lacrime di gioia” o chi, in modo molto più originale, usa un emoji del teschio per dire di essere “morto dalle risate”. C’è anche chi scrive semplicemente “morto”.

Le parole virali dei social network sono per loro natura destinate ad essere rimpiazzate da parole più nuove e con una maggiore attrattiva per gli utenti dei social. I giorni di LOL si possono ormai considerare passati e nuovi termini gergali della Generazione Z stanno prendendo il suo posto. Negli ultimi mesi, i meno giovani si sono trovati spesso davanti a espressioni mai viste prima come, appunto, “IJBOL”.

IJBOL sta per “I just burst out laughing”, un modo più trendy per far sapere a chiunque tu stia messaggiando che ti stai sganasciando dalle risate per la sua battuta. È un’espressione che restituisce il senso di una risata davvero fragorosa, qualcosa di più grande rispetto a un semplice LOL. Anche se ci vuole qualche tocco in più sul telefono per scriverlo, è sicuramente più alla moda di un’emoji “viso con lacrime di gioia”, che secondo i i più giovani è un segno inequivocabile di un millennial poco cool.