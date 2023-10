Cos’è un “plot twist” e perché rende film e serie tv unici e indimenticabili

Il plot twist è presente in tanti film e serie tv e quando viene ben organizzato è davvero impressionante. Ma che cos’è?

Plot twist: un’arma per gli sceneggiatori

Quando si guarda un lungometraggio o show su una piattaforma in streaming o in televisione il rischio è quello di distrarsi, di guardare il cellulare e essere preda dei propri pensieri.

Questo in realtà non accade solo quando un prodotto di intrattenimento è particolarmente noioso. Ci sono però film e serie tv che rimangono a lungo nel cuore e nella memoria degli spettatori per incredibili plot twist. Ma cosa sono? Innanzitutto la trama di queste pellicole o fiction viene costruita a blocchi, scena dopo scena, spesso in crescendo. I fantomatici plot twist scardinano questo impianto e conferiscono alla trama una nuova direzione.

Per ottenere la maggior efficacia possibile devono essere strettamente legati alla trama, prefigurati e poi risolti. Costituiscono una deviazione da ciò che ci si aspetterebbe, possono avvenire in qualsiasi punto, ma solitamente si verificano alla fine. Gli sceneggiatori li utilizzano per schockare il pubblico, aggiungere ulteriori sfumature, sorprendere. Uno di quelli di cui si è più parlato negli ultimi anni è costituito dalle celebri nozze rosse di Game of Thrones. Si è verificato nel penultimo episodio della terza stagione della serie tv. Alcuni dei protagonisti finiscono in una terribile imboscata in occasione di un matrimonio precedentemente annunciato ed è un massacro.

Un altro memorabile colpo di scena è quello di Shutter Island di Martin Scorsese. Il film è ambientato in un ospedale psichiatrico dove si svolge un’indagine portata avanti da due agenti federali. Alla fine si scoprirà che si trattava di una messa in scena, un ultimo ed estremo tentativo per per curare un paziente responsabile della morte della moglie. E cosa dire del celebre Psycho in cui a metà del lungometraggio la protagonista viene uccisa? In The Village di M. Night Shymalan il finale a sorpresa in cui si scopre che in realtà si è nel XX secolo ha lasciato tanti di stucco.

Infine c’è il colpo di scena di Star Wars: l’Impero colpisce ancora, poi citato innumerevoli volte. Nel momento più importante del duello tra Luke e Darth Vader quest’ultimo gli rivela di essere suo padre. Chi può riprendersi da tutto ciò? Non resta che lasciarsi coinvolgere ed essere pronti all’imprevisto.