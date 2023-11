Crea fumetti gratis usando l’intelligenza artificiale: il sito web perfetto anche per i principianti

I fumetti sono la tua passione ed il tuo sogno sarebbe quello di creare uno tuo? Grazie alla moderna tecnologia è tutto possibile.

Quasi tutti amano il fumetto. Si tratta di un genere che divide un po’ le persone, ma molto proficuo dato che dagli stessi vengono generati dei cartoni animati, dei film, delle fiere dedicate appositamente a questo coloratissimo mondo e le persone amano vestirsi come i loro beniamini, diventando anche dei cosplay professionisti.

Moltissimi ragazzi, poi, ispirandosi, magari, alla storia ed al successo di persone leggendarie nel settore, come Stan Lee, e non solo, hanno il desiderio nel cassetto di diventare autori o autrici di fumetti. Certo, la strada da affrontare è molto lunga, ma, per fortuna, oggi con la moderna tecnologia, grazie ai social e tanto altro ancora, è possibile farsi conoscere e avere un bel numero di seguaci.

Esiste un modo per creare dei fumetti in maniera totalmente gratuita, e senza particolari fatiche, grazie all’intelligenza artificiale in un tempo massimo di soli 30 secondi, senza che ci vengano chieste chissà che grandi informazioni. Stiamo parlando di un sito davvero alla portata di tutti.

Come ti creo un fumetto senza il bisogno di disegnare: l’ultima trovata dell’intelligenza artificiale

Quello che bisogna fare è andare su Google e digitare la parola “HuggingFace” e cliccare sul primo link che esce. Una volta dentro, si clicca in alto nella barra di ricerca e bisogna scrivere “AI comic factory”. In questo modo, si entrerà all’interno di un applicativo in cui bisognerà scrivere il prompt, ovvero la descrizione di quello che è il fumetto che abbiamo in testa. Un esempio? Un supereroe che combatte contro una feroce tigre dagli occhi di fuoco.

Fatto questo, si può scegliere lo stile tra tutti quelli presenti, come, ad esempio, “Americano moderno”, il tipo di griglia e si può decidere anche di inserire le didascalie, ovvero le descrizioni e i dialoghi all’interno del fumetto. Dopo aver deciso quanto detto, si clicca sul tastierino “Go” ed il gioco è fatto!

Abbiamo il nostro fumetto che ha la nostra firma ed una qualità eccelsa. Inoltre, è possibile captare la presenza dello storytelling che l’intelligenza artificiale ha creato per noi. Infine, si può salvare il fumetto sul proprio dispositivo e, addirittura, se lo si vuole far leggere a qualcuno o se semplicemente ne si vuole avere una copia cartacea, lo si può anche tranquillamente stampare.