Creare giochi, app e siti web con l’intelligenza artificiale: devi solo scrivere ciò che vuoi

Ora basta un click per ottenere ciò che si vuole: dai giochi ai siti web, l’intelligenza artificiale esaudirà ogni desiderio.

Talvolta pronunciare il suo nome fa ancora paura, sebbene stimoli tuttora curiosità. Ormai l’intelligenza artificiale non è più quella entità di cui si parlava senza avere effettiva concretezza della sua esistenza, oggi pervade (o quasi) tutti i campi della vita, testandone, giorno dopo giorno, la funzionalità. Si è entrati in nuova era e grazie ad essa è possibile vedere soddisfatti le richieste più bizzarre o surreali, magari inimmaginabili fino a qualche anno fa. Una rivoluzione tecnologica che, però, non convince gli scettici.

Comunque, impossibile negarlo: l’AI è una magia, capace di creare una perfetta sintonia tra l’utente e la macchina. Questo legame è oggetto di una disputa frequentemente dibattuta e ora assolutamente attuale. Estesa in molti ambiti, dalla medicina alla finanza, niente più è limitato con lei, persino realizzare dal nulla giochi, applicazioni e siti web. Come? Semplicemente digitando la propria esigenza o sfizio dell’ultimo minuto, pronti per essere accolti. Un ordine al quale ubbidire, in stile ‘genio della lampada’.

Intelligenza Artificiale, creazione fai-da-te di app, siti web e giochi: basta un click

L’intelligenza Artificiale ha portato scompiglio e non poche preoccupazioni. Il timore che possa sostituirsi all’essere umano è particolarmente sentito, specialmente in ambito professionale. Finora tante domande anche se l’evoluzione tecnologica, avanzando, porterà le risposte giuste. Intanto l’AI è pienamente penetrata nel tessuto sociale, destando interesse misto a perplessità. Uno strumento straordinariamente innovativo nonché altamente specializzato, impiegato nelle attività più disparate.

Ma come sfruttarla a proprio favore? Il content creator Daniel (meglio conosciuto con il nickname @daniel_technolife) svela semplici trucchetti per chiedere alla intelligenza artificiale quello che più si desidererebbe indossando i panni di un ‘abile’ programmatore. Difatti è sufficiente accedere a websim.ai, creare un proprio account personale per usufruire del servizio. A questo punto scrivere nella box cosa si vorrebbe generare…et voilà il gioco è fatto.

Da applicazioni ludici a veri e propri siti – il giovane esperto ha chiesto di dar vita a una pagina completa, così dal nulla, dedicata ai viaggi di lusso, con relativo form per le prenotazioni. Facilissimo, semplicemente due passaggi: chiedere e inviare – eventualmente, in un secondo momento, si possono aggiungere modifiche alla richiesta perfezionando l’oggetto di proprio interesse. Un passatempo affinché ci si diverta ma fine a se stesso – attenzione a divulgare tali creazioni perché sono frutto della fantasia, non reali.