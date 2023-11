Dall’inglese al macedone, impara gratis le lingue dell’Unione Europea: basta collegarsi a questo portale

Chi è alla ricerca di un modo per imparare una nuova lingua senza spendere un euro può rivolgersi al portale dell’Unione Europea.

In un mondo sempre più connesso, conoscere diverse lingue è diventata una vera e propria necessità. Che si tratti di viaggiare, lavorare o semplicemente esplorare nuove culture, conoscere il parlato apre porte che prima erano chiuse. Ed è qui entra in gioco un’interessante iniziativa dell’Unione Europea: se la maggior parte dei corsi di lingua che si trovano in giro per il web sono a pagamento, le istituzioni europee hanno preparato una piattaforma online gratuita.

Stiamo parlando di EU Academy, un portale sviluppato direttamente dagli esperti di lingua dell’UE in cui si possono seguire gratuitamente corsi per imparare ben 22 lingue diverse. E il potenziale di EU Academy non si ferma qui: sono disponibili corsi anche in altri ambiti, come agricoltura, sviluppo sostenibile, economia, programmazione informatica e educazione alimentare.

Un’occasione da non farsi sfuggire, soprattutto perché gratuita

La bellezza di EU Academy sta nella sua vasta gamma di lingue offerte. Ci sono le lingue più comuni, come l’inglese, il francese e lo spagnolo, così come lingue meno diffuse ma altrettanto interessanti, come il macedone, il maltese e l’islandese. Ogni corso è pensato per adattarsi a diversi livelli: si parte dal livello principiante e si può arrivare fino a avanzati come quello del madrelingua. Un’opportunità perfetta per chi parte da zero e vuole approcciare una nuova lingua senza spendere soldi.

I corsi sono stati sviluppati da esperti del settore e offrono una didattica particolarmente innovativa. Si possono trovare lezioni interattive, esercizi pratici, registrazioni audio e video. Inoltre, c’è la possibilità di monitorare i propri progressi con valutazioni periodiche.

La flessibilità è forse il più grande vantaggio di EU Academy. La piattaforma è accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, adattandosi perfettamente a qualsiasi esigenza. Che siate studenti, lavoratori, viaggiatori o semplici appassionati di lingue, potrete studiare nel vostro tempo libero, senza la pressione delle lezioni ad orari fissi.

Ma c’è di più. L’EU Academy non si limita a offrire corsi: fornisce anche un test di livello iniziale e rilascia certificati ufficiali al completamento dei corsi. Questi documenti sono più di un semplice pezzo di carta: sono un riconoscimento delle vostre nuove competenze linguistiche, utili sia nella vita personale che professionale.