Disney+ inarrestabile: la novità spiazza tutti, l’ambizioso progetto riporterà in scena un vero cult

Disney+ è una piattaforma che cerca di rendersi sempre più appetibile. Ecco il suo nuovo, formidabile, progetto.

Disney+ vuole catturare proprio tutti sulla sua piattaforma in streaming, grandi e piccoli, variando il proprio catalogo per andare incontro ai gusti dei potenziali utenti. Ma quale cult vuole rispolverare? Ecco tutti i particolari.

Disney+ ha tanti assi nella sua manica per distinguersi nella lotta per la supremazia nel panorama dell’offerta in streaming. I suoi utenti adulti possono scegliere tra serie tv più impegnative o più leggere per staccare dalla routine quotidiana. Nel catalogo sono presenti anche film che si possono guardare in famiglia o altre cose che invece possono incuriosire e catturare l’attenzione dei più piccoli. Le serie tv nate dalla saga delle pellicole Marvel sono ospitate qui. Bisogna anche ricordare che Disney ha acquistato la Marvel nel 2009 per 4 miliardi di dollari. Ma quale grandecult sta per tornare in scena e in che modo? Ecco i dettagli al riguardo.

Disney+: la riscossa arriva così

Come accennato la piattaforma è molto agguerrita e ben concentrata per raggiungere lo scopo di primeggiare nei servizi di streaming online che si stanno moltiplicando nel nostro Paese.

Negli ultimi mesi sono aumentate le indiscrezioni su un possibile ritorno della celebre serie animata: Gargoyles 30 anni dopo la loro prima messa in onda. La notizia ora è ufficiale e si tratterà di una serie tv live-action. Il progetto è stato affidato alla Atomic Monster di Gary Dauberman e James Wan. Il primo è conosciuto per essere lo sceneggiatore di Annabelle e It, il secondo per la saga di The Conjuring. A quanto pare il nuovo show è ancora in via di sviluppo, ma sarà un remake del cartone animato Gargoyles della Walt Disney Television Animation trasmesso tra il 1994 e il 1997 per un totale di tre stagioni.

All’epoca lo show ruotava intorno alle avventure delle statue gargoyle trasferite dalla Scozia alla Grande Mela che si risvegliavano da un antico incantesimo e si prodigavano per difendere la città d’adozione. Invece, nella nuova serie l’azione si concentrerà intorno a Golia, l’ultimo esemplare di una razza di gargoyle che vivevano tra le persone. Anche lui vigila su New York con l’aiuto della detective Elisa Maza.

Nel 2006 era stato realizzato un fumetto sequel dell’opera originaria realizzato da Greg Weisman, regista del cartone animato. Questo testimonia il continuo interesse per la saga da parte del pubblico. Nel 2020 Gargoyles era approdata su Disney+trovando numerosi consensi. I fan non vedono l’ora di guardare le novità.