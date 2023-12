Disney, la programmazione speciale in tv in vista di Natale: contenuti incredibili

È pronta la programmazione speciale in TV in vista di Natale a tema Disney. Ecco i contenuti incredibili da segnarsi sul calendario.

Ora che il Natale è sempre più vicino, non c’è niente di meglio di passare una serata in compagnia sul divano, sotto le coperte, con una cioccolata calda in mano e davanti alla TV. Magari guardando un classico Disney, che sia un film o una serie TV. Ce ne sono di diversi pensati proprio per scaldare le giornate d’inverno e godersi tutto ciò che la magia delle festività ha da offrire.

In particolare, nei giorni scorsi è stata pubblicata una lista speciale con tutta la programmazione in TV nel mese di dicembre pensata proprio per il Natale. Se volete vivere un’esperienza unica nel suo genere e godere di contenuti incredibili, vi consigliamo di munirvi di un calendario e di segnarvi tutte le date in cui vedere in televisione dei grandi classici Disney da soli o con i vostri cari.

La programmazione in TV di Natale a team Disney: ecco tutte le date

Abbiamo finalmente tra le mani quella che sarà la programmazione in TV in vista del Natale. Con una lunga serie di contenuti a tema Disney che potrebbero fare al caso vostro. Ecco tutte le date e i canali dove poter godere di alcuni film e serie TV perfetti per il periodo.

Partiamo dal ponte dell’Immacolata e, in particolare, da venerdì 8 dicembre. A partire dalle ore 9 su Disney+ verrà reso disponibile il nuovo film “Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può!”. Mentre alle 19:50 potete sintonizzarvi su Boing per godere di Re Titti. Grande programmazione anche sabato 9 dicembre, con Mune alle ore 20:25 su Rai Yoyo, Ainbo alle 21:05 su Rai Gulp. Oppure con la fantastica serata su Italia 1 che inizia alle 21:20 con Bumblebee e prosegue alle 23:45 con A.R.C.H.I.E.

Domenica 10 dicembre tocca invece ad Harry Potter e i Doni della Morte parte 1, in onda dalle 21:20 su Italia 1. Il fine settimana successivo si parte invece con Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che verrà reso disponibile per gli abbonati a Disney+ a partire dalle ore 9:00. E poi Harry Potter e i Doni della Morte parte 2, domenica 17 dicembre sempre alle 21:20.

Concludiamo questa fantastica lista con Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo dalle ore 9:00 di mercoledì 20 dicembre su Disney+ e con la stagione 2 di What If…? da venerdì 22 dicembre alle ore 9:00. Così il vostro Natale sarà costellato da contenuti a tema Disney che vi terranno incollati al televisore.