Domotica per casa tua: i dispositivi elettronici più ricercati sul mercato, se non ti affretti perdi l’occasione

La domotica che mancava per casa tua, ecco quali sono i dispositivi più richiesti. Il risultato finale è stupefacente.

L’uomo ha impiegato tantissime risorse, negli ultimi tempi, per avanzare a livello tecnologico. Ci siamo sviluppati così tanto che oggi molti dei lavori più proficui e che offrono più posti sono legati all’utilizzo di internet. La tecnologia ci ha aiutato in settori importanti per l’umanità come la medicina, lo sport e anche nelle nostre abitazioni.

Tramite l’utilizzo di apparecchi tecnologici possiamo rendere la nostra abitazione più sicura e comoda. Esistono tanti apparecchi a cui possiamo affidarci per migliorare casa nostra e molti di questi sfruttano l’intelligenza artificiale. Tra questi vi sono dispositivi come Alexa, smart speaker che aiuta i suoi utenti tutti i giorni: può svegliarti, ricordarti qualcosa, controllare il tempo di cottura quando devi mangiare o anche avvisarti e informarti su qualsiasi curiosità. Amazon inserisce Alexa all’interno dei suoi prodotti Echo: Dot, Pop e Show.

La domotica per la tua abitazione, i dispositivi più richiesti

Attualmente sul mercato puoi trovare Alexa Echo Pop a 20€ grazie al suo 65% di sconto. Tutti i dispositivi Echo ti permettono di avere speciali funzioni e comandi attraverso la compatibilità. Alexa può collegarsi a molte applicazioni come Spotify per farti riprodurre il loro contenuto e ha anche un comando poco conosciuto che può trasformarlo in un antifurto. Il comando prevede una reazione, che può essere l’accensione di luci o di altri strumenti e dispositivi collegati ogni qualvolta rilevi un passaggio di fronte al prodotto.

Inoltre al dispositivo Echo si possono collegare molteplici prodotti. Basterà poi chiedere a Alexa l’accensione o la funzione e questa eseguirà la tua richiesta. Esempi di dispositivi compatibili sono la macchinetta del caffè o le lampadine per le luci di casa tua. L’azienda numero uno per la vendita di prodotti online produce anche un dispositivo che renderebbe possibile accedere a gran parte delle piattaforme streaming attualmente disponibili: il Fire TV Stick.

Il Fire TV Stick è una piccola chiavetta che puoi adattare a qualsiasi televisore, e in caso non fosse uno smart tv trasformarlo in esso. Serve collegarlo a una presa di corrente e all’attacco HDMI del televisore e dopodiché potrai prendere visione di tutti i contenuti proposti da Netflix, Disney +, Prime Video, Infinity, Rai Play, Now, Youtube o anche Spotify e tante altre. Collegare lo stick ad Alexa ti farà ottenere poi un risultato ancora più efficiente e comodo, infatti ti basterà chiedere ad Alexa un contenuto e lei te lo farà partire sul televisore.

