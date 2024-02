Don Matteo, anche i tuoi bambini possono diventare delle star: come candidarsi ai casting

Pensi che i tuoi bambini potrebbero avere un futuro come piccole star? Partecipa con loro ai casting per Don Matteo, cosa sapere

Da sempre non potete fare a meno di notare come i vostri bambini siano piuttosto spigliati e soprattutto estroversi? Insomma, la timidezza non fa parte della loro persona e proprio per questo vi sembrano adatti al mondo dello spettacolo.

Se siete curiosi di immetterli in questo mondo e soprattutto di scoprire cosa potrebbe succede, allora non dovete fare altro che provare la fortuna: sono infatti aperti degli specifici casting per bambini.

Per sapere di cosa si tratta e soprattutto quali sono i requisiti necessari per poter partecipare insieme ai vostri bambini, non dovete fare altro che continuare a leggere insieme a noi.

Casting Don Matteo per i tuoi bambini

Ambientata a Spoleto, ovvero in Umbria, la serie di Don Matteo è prodotta da Lux Vide e rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello nel panorama dei prodotti Rai. Come tutti noi ben sappiamo, al centro della trama vi è un parroco piuttosto curioso, sempre invischiato in qualche indagine e pronto a collaborare con i Carabinieri per risolvere casi e misteri. Se fino all’anno scorso il suo ruolo era ricoperto dal noto e celebre Terence Hill, a partire dalla scorsa stagione l’attore ha lasciato il testimone a Raoul Bova nelle vesti di Don Massimo che ne ha raccolto gli oneri.

La fiction, però, sembra ora pronti ad allargare ancora di più i propri orizzonti: ma cosa succede? Ebbene sì, sembra proprio che sia stata aperta una nuova e imperdibile occasione per tutti coloro che vorrebbero permettere ai propri bambini di immettersi nel mondo dello spettacolo. A dare questa opportunità potrebbe essere una delle fiction più amate nel panorama italiano e che, soprattutto, figura per essere anche una delle più longeve con le sue ormai 14 stagioni.

Stiamo parlando proprio di Don Matteo, che oltre a essere una delle serie più amate di sempre, al momento sembra anche aver aperto un nuovo e interessante capitolo: ovvero dei casting rivolti proprio ai bambini. Ma attenzione, perché in realtà ci sono alcune caratteristiche ricercate dai produttori di Don Matteo tra i numerosi bambini che visioneranno. Per quanto riguarda, infatti, ciò che stanno ricercando è un bambino maschio che abbia residenza a Roma (o anche nei suoi d’intorni), che abbia un’età tra gli 8 o i 9 anni e che soprattutto sia in grado di suonare l’organo della chiesa.

Tutti coloro che si rivedono in questa descrizione e che soprattutto vogliono provare questa esperienza, non devono fare altro che inviare (tramite ovviamente i genitori un tutore legale) un’email a ursula.foti@luxvide.it con allegato una foto a mezzo busto e una intera con anche un recapito telefonico. Insomma, non bisognerà fare altro che mettersi in gioco e magari si riuscirà a far vivere ai propri bambini un’esperienza unica e indimenticabile.