Dopo aver visitato questo sito smetterai di usare Canva: tu dai le istruzioni e lui ti crea il logo perfetto

Non sei bravo a creare un logo? Basterà visitare questo sito per realizzarne uno perfetto: scoprilo adesso.

Sono poche le persone che si interessano del mondo della grafica. Si tratta di un lavoro molto difficile e che richiede tanta esperienza. Fra i progetti più richiesti non mancano sicuramente i loghi. Rappresentano un gruppo, una attività o una società. In altre parole sono il volto di tante associazioni. Per questa ragione sono molto importanti. Devono essere creati soltanto da persone esperte.

Il problema, come abbiamo detto prima, è che non tutti sono bravi a crearli. Ci vuole anche una grande creatività. Il logo deve trasmettere un messaggio. Inoltre deve essere facile da ricordare, intuitivo e non troppo complesso. Questi aspetti non possono essere appresi facilmente. Ma se non siete tagliati per il mondo della grafica non preoccupatevi. Esiste un sito web che può aiutarci con la creazione di loghi.

Se non sai fare un logo visita questo sito, funziona ed è veloce: non dovrai fare nulla

Ma di quale stiamo parlando? Si tratta di Stockimg.ai, una piattaforma che sfrutta una intelligenza artificiale. Si occupa interamente di creare dei loghi da zero. Quindi non c’è una persona reale che li realizza. Vengono sviluppati in poco tempo ed è davvero eccezionale il sito web. Vediamo di capire come funziona e in che modo si può creare il logo dei propri sogni. Rimarrete sbalorditi dall’efficacia di questa intelligenza artificiale.

Il sito web è molto semplice ed intuitivo. Come tante altre piattaforme in cui è integrata una IA, anche questa richiede una singola condizione. Se ChatGPT o Bard chiedono di fare delle domande, Stockimg.ai vuole una descrizione del logo. In base a quanto sarà accurata questa descrizione, fornirà un tipo di logo specifico. Non ci vorrà tanto tempo e proverà ad accontentarci il più velocemente possibile.

Quello che sorprende è che questo sito web è gratuito. Non si dovrà pagare alcun piano di abbonamento per poterlo utilizzare. Ciò significa che ognuno di noi è libero di chiedere ciò che vuole e soprattutto nel modo che più preferisce. Per chi vuole creare un logo amatoriale ed utilizzarlo per divertimento, di certo questa intelligenza artificiale farà al caso suo. Se siete interessati ad usarla potreste pensare di visitare il sito web: ne vale la pena.