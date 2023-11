Elon Musk in versione mai vista: la dedica fa 22 milioni di visualizzazioni

Elon Musk si è mostrato per la prima volta in una versione inedita. La sua dedica di cuore riesce ad ottenere oltre 22 milioni di views.

L’imprenditore più famoso al mondo non smette mai di stupire i suoi followers. Stavolta Elon Musk ha deciso di mostrarsi in una veste a dir poco inedita. La sua ultima dedica postata tramite il suo profilo ha ottenuto oltre 22 milioni di spettatori ed anche una manciata di meme nella sezione dei commenti.

Uno dei volti più controversi del web è sicuramente Elon Musk, CEO del social network X. Proprio da quando c’è stata la sua acquisizione, però, il social non è riuscito a trarne fortuna visto che sono tantissime le rivoluzioni applicate dal tycoon. Molte di queste hanno allontanato gli utenti dalla piattaforma. Se l’obiettivo di Musk era quello di trarne il massimo del profitto ed invece il valore della piattaforma sta letteralmente colando a picco.

Infatti mentre prima dell’acquisizione il social network di ByteDance valeva 45 miliardi di dollari, da quando Musk è il Ceo il suo valore è sceso a 19 miliardi di dollari, subendo qualcosa che è molto di un -50%. Dall’introduzione delle spunte blu a pagamento, fino ad arrivare alle funzioni inedite solamente per chi si abbonava alla piattaforma. Insomma sembra proprio che Twitter, anzi X, sia diventato il giocattolino del sudafricano. Proprio tramite il suo profilo Musk si è mostrato in una versione inedita che ha stupito tutti.

Elon Musk, la dedica è a dir poco inedita: nessuno l’ha mai visto così

Si sa un semplice tweet di Musk potrebbe arrivare ad influenzare il mercato finanziario. In passato l’imprenditore è riuscito a muovere a suo piacimento il mondo delle criptovalute, incrementando il valore di valute come il Dogecoin semplicemente twittando. Sempre in chiave ironica per un paio di giorni l’imprenditore aveva cambiato l’ormai defunto Larry The Bird con il cagnolino Doge, simbolo della moneta virtuale.

Dire che Elon Musk si diverte ad utilizzare Twitter non è di certo un’esagerazione, visto che l’imprenditore lo utilizza letteralmente a suo piacimento. Dietro troll e strategie di marketing non sempre vincenti, però, c’è anche un uomo con un grande cuore pronto a dare gli auguri a chi gli sta più a cuore sfruttando gli oltre 161,8 milioni di followers. Proprio in tal senso Musk in queste ore si è mostrato in veste inedita facendo gli auguri al suo cagnolino Marvin.

Today is also Marvin’s birthday 🎂 pic.twitter.com/HWkb8RNvi8 — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2023

Su X è quindi apparsa una foto del piccolo Marvin dinanzi ad una torta di compleanno ed un modellino della Tesla. Come didascalia Musk ha scritto: “Oggi è anche il compleanno di Marvin” aggiungendo l’emoji della torta di compleanno. Sono tantissimi i followers che hanno scelto di fare gli auguri all’amico a quattro zampe, mentre altri utenti hanno deciso di pubblicare dei meme proprio sull’irriverente imprenditore sudafricano.