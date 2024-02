Entra nel cartone Pixar dei tuoi sogni: così potrai vivere Toy Story

Che sogno vivere dal vivo le storie che ci hanno fatto emozionare da piccoli! Ora puoi: entra in Toy Story della Pixar.

Poche cose ci fanno emozionare quanto ricordare ciò che ci rendeva felici da piccoli. Tutti i cartoni animati e i film che abbiamo visto quando eravamo bambini e che sono rimasti come ricordi indelebili nel nostro cuore e nella nostra mente, a cui associamo sempre emozioni positive che tornano tutte insieme ogni volta che li riguardiamo. E se da piccoli sognavamo di entrare in quei mondi fantastici e magici, chi ha detto che da adulti dovremmo smettere di immaginare e fantasticare? Anche perché da oggi tutto questo può diventare realtà.

Chi ricorda la mitica storia di Toy Story e di quanto ci aveva fatto rispettare di più i nostri giocattoli? Da bambini credevamo tutti che di notte, mentre dormivano e non guardavamo, le nostre bambole, peluche, macchinine e soldatini si animavano e giocavano senza di noi. Anche se oggi abbiamo perso quella capacità di credere nelle favole, ancora desideriamo entrare in quel mondo fantastico. Ecco come puoi farlo anche adesso.

Puoi entrare nel mondo di Toy Story: come vivere emozioni uniche grazie a Disney Pixar

C’è chi ha sognato almeno una volta di entrare nel proprio film animato preferito e chi mente. Da oggi è tutto realtà, puoi entrare nel magico mondo di Woody, Buzz e tutti i giocattoli che prendono vita, proprio come in Toy Story, una delle storie più amate di sempre create dagli studios Pixar e che ha accompagnato l’infanzia di tantissimi adulti di oggi. Puoi tornare bambino per un giorno! Ecco che cosa devi fare.

Non stiamo parlando di luoghi lontani, oltreoceano, ma di un posto facilmente raggiungibile, nella nostra Europa. Si tratta del Mundo Pixar di Madrid, in Spagna. Un luogo magico che ti consentirà davvero di tornare bambino, facendo un salto nel tempo e nel mondo incredibile e fantastico firmato Pixar. Puoi incontrare i tuoi giocattoli preferiti o far conoscere un pezzo della tua memoria ai tuoi bambini.

Non solo Toy Story, ovviamente. Ci sono tantissimi mondi ispirati ai più grandi successi Pixar tutti da scoprire e da vivere in prima persona. Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale di Mundo Pixar Madrid e scegliere tra le opzioni disponibili, per tutte le tue esigenze. Approfitta per portare tuo figlio in un posto incredibile. Oppure per andarci tu stesso e tornare bambino!