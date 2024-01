Esiste un videogioco che potrete completare soltanto andando in un museo

Videogiochi: croce e delizia di ogni generazione. Ma lo sapete che oggi potrete completare un videogame addirittura in un museo?

I videogiochi fanno male. Istigano alla violenza, lasciano emergere dal subconscio tutto quello che di negativo la mente umana conserva. Queste affermazioni sono quelle che abbiamo sentito dire ormai troppe volte. Affermazioni fallacie, ovviamente, che tende a fare chi di fatto non conosce il prodotto.

Generazioni intere di appassionati sono cresciuti a pane e videogame, fin dall’uscita della prima console PlayStation. Tekken 3, Crash Bandicoot, Tomb Raider. I titoli che hanno fatto compagnia ai gamer sono tantissimi. E chi è cresciuto giocando sa quanto sono stati importanti e quanto lo sono ancora i videogiochi. Con i videogame oggi si raccontano storie belle ed importanti che aiutano tutti a riflettere e a capire le cose della vita. Da The Last of Us abbiamo per esempio imparato che davanti all’apocalisse, quello che conta davvero è avere qualcuno che possa aiutarci a sopravvivere e che tenga davvero a noi. Giocando invece a LIfe is Strange abbiamo capito l’importanza dei legami familiari.

Videogioco esposto in un museo: ecco di quale si tratta

I videogiochi non sono solo una forma di intrattenimento, ma possono essere una forma d’arte. Nel design e nelle immagini di certi videogiochi si nascondono piccole opere d’arte. E se ti dicessi che un museo ha deciso di mettere in mostra i videogiochi più belli di sempre? Ma non solo: c’è un videogioco che potrai giocare solo in un museo. Si, hai capito bene. C’è un gioco che è talmente bello che è stato ricreato e riportato in un museo. Se vuoi provare ad indovinare di che gioco si tratta, possiamo darti qualche indizio. Si tratta di un gioco che ti permette di ricrearti una vita virtuale, con una casa una famiglia e un personaggio. Beh, questa descrizione ti avrà sicuramente aiutato a capire di che gioco si tratta.

The Sims avrà una versione da museo, esposta al Moma di New York. Insieme a lui, ci saranno tanti altri videogiochi percepiti come di valore. Se vorrai giocare questa versione, dovrai correre al museo. Se ti sembra strano che un gioco possa finire in un museo, sappi che a colpire gli studiosi è stato il design del gioco. Ti abbiamo fatto venire voglia di giocare di nuovo a The Sims, vero? Che fine avrà fatto il tuo personaggio? Corri ad accendere la console e corri a giocare al tuo gioco da museo.