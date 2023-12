Evita di impazzire dietro l’audio di Netflix: attiva questa funzione nascosta, sarà perfetto per la tua serata film

State avendo problemi con l’audio di Netflix? Allora dovete attivare questa funzione nascosta, così sarà perfetto per la vostra serata film.

Non c’è niente di meglio dopo una lunga giornata passata fuori casa di mettersi sul divano, prendere il telecomando e aprire Netflix. Che ci dà la possibilità di scorrere all’interno di un immenso catalogo per trovare il film o la serie TV da guardare da soli o in compagnia prima di andare a dormire. Un servizio che nel corso degli anni ha ottenuto sempre più consensi, tanto che oggi può essere considerato il leader assoluto del settore.

Come sempre, però, anche per la piattaforma di Reed Hastings non mancano i problemi e le lamentele. Tra le tante, si parla spesso di incongruenze con l’audio. Che in alcuni frangenti, come per esempio gli effetti sonori di esplosioni o canzoni in riproduzione, sembra altissimo e ci obbliga ad abbassare il volume. E poi con i dialoghi scende drasticamente e si fa fatica a capire ciò che gli attori stanno dicendo. Se capita anche a voi, molto probabilmente è perché non avete ancora attivato questa funzione nascosta.

Netflix, la funzione nascosta per migliorare subito l’audio

Grazie a questa funzione solo all’apparenza nascosta di Netflix, avrete modo di migliorare notevolmente la qualità audio durante la riproduzione di film e serie TV all’interno della piattaforma. Così da non dovervela vedere con la fastidiosa abitudine di avere sempre il telecomando in mano e di agire come foste dei DJ per alzare e abbassare il volume in base alla scena e all’audio.

Non ci avrete mai fatto caso, ma ogni volta che fate partire la riproduzione di un contenuto su Netflix l’audio viene impostato nella modalità 5.1. Potete fare una prova in questo istante, scegliendo un film o una serie TV casuale e poi cliccando sulla voce Lingua. Vedrete che ci sarà Italiano 5.1. Quest’ultima dicitura sta ad indicare uno speciale servizio pensato per chi ha impianti audio degni di una sala cinema in casa. Con il suono che viene propagato in tutti gli angoli della stanza per un’immersione totale.

Il problema sorge quando si ha solamente una TV o addirittura si sta guardando il tutto dal proprio computer o da un tablet. In questi casi, l’impianto audio è monodirezionale e dunque un 5.1 porta a sbilanciamenti delle varie componenti audio. Per risolvere, non dovete far altro che andare nuovamente nella sezione Lingua e togliere il 5.1. Passando quindi da Italiano 5.1 ad Italiano. O qualsiasi altra lingua voi preferiate.