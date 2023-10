Evita figuracce inutili! Con pochi click, annulli l’invio di email sbagliate su Gmail

Hai inviato una email, ma hai commesso un errore o hai sbagliato il destinatario? Tranquillo, adesso puoi rimediare in un attimo. Ecco cosa devi fare se hai una casella di posta elettronica con Google.

Ti è mai successo di scrivere una mail molto dettagliata, nella quale spiegavi tutto ciò che avresti inserito negli allegati, da inviare al tuo responsabile. Hai riletto quella mail un milione di volte, hai eliminato virgole, poi le hai rimesse, hai notato in extremis che avevi messo un accento dove non serviva. Sembra tutto perfetto, non ti resta che inviare quel testo e allegare i file che serviranno al tuo responsabile per portare avanti un progetto importante.

Gli allegati, appunto! E se li dimentichi? Che brutta figura! Cosa penserebbero di te se inviassi una mail senza allegati, dopo averli descritti in maniera così dettagliata? E se sbagliassi anche il destinatario? Ci sono tanti errori che possiamo commettere quando inviamo una email, purtroppo il mondo sta diventando sempre più frenetico e non riusciamo più a ritagliarci il tempo necessario per fare le cose. Per questo motivo, se vai sempre di corsa o sei particolarmente distratto, forse dovresti segnarti questo trucchetto per annullare l’invio di una mail sbagliata su Gmail.

Come annullare una email su Gmail ed evitare brutte figure

Per annullare l’invio di una mail inviata attraverso la posta elettronica di Google, devi entrare in Gmail e poi cliccare su ‘impostazioni’. A questo punto, seleziona la voce ‘visualizza tutte le impostazioni’ e vai su ‘annulla ‘invio’, impostando il periodo di annullamento. Dovrai aumentare il tempo massimo per annullare l’invio di una mail. Gmail lo imposta a cinque secondi di default, ma tu hai bisogno di più tempo per renderti conto di aver commesso un errore grave e di aver bisogno di inviare di nuovo la mail.

Per questo motivo, nel menù a tendina, non dovrai fare altro che selezionare la voce più alta, cioè trenta secondi ed il gioco sarà fatto. Non dimenticare di salvare le modifiche prima di uscire dal pannello delle impostazioni, altrimenti sarà tutto inutile. Adesso, qualora ti accorgessi di aver sbagliato l’invio di una email, ti basterà cliccare su ‘annullamento’ in basso a sinistra.

Avendo cambiato le opzioni, questa voce sarà editabile per trenta secondi, quindi avrai tutto il tempo necessario per rimediare. E se dovessero passare i trenta secondi? In questo caso, sarai costretto ad usare il vecchio metodo: troverai una scusa e invierai di nuovo la mail con un grande classico nell’oggetto: errata corrige. Conoscevi già questo trucchetto o lo hai appreso soltanto oggi?