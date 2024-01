Evoluzione dell’inchiostro: regole stravolte, tutti lo vogliono

L’evoluzione dell’inchiostro, vengono stravolte tutte le regole: il prodotto che sta facendo impazzire tutti.

Viviamo in un’era in continuo sviluppo e crescita, dovuto nella maggior parte dei casi a cambiamenti e modifiche a determinati oggetti grazie alle risorse impiegate nell’avanzamento tecnologico. Questo settore nell’ultimo ventennio ha subito una crescita smisurata rispetto a tutto il resto, impiegando risorse nel campo della medicina, dell’istruzione, dello sport e molto altro.

La tecnologia è riuscita a semplificare e migliorare molti dispositivi utili per tutti i mercati e anche per tutte le persone. In particolare, di seguito andremo ad affrontare l’evoluzione delle stampanti grazie allo sviluppo e l’avanzamento in questo campo.

Le regole della stampa ribaltate, d’ora in poi cambia tutto

Phomemo è un’azienda che produce dispositivi che stampano fogli, etichette o qualsiasi cosa in modo smart e rapido, senza ingombrare o ricorrere all’utilizzo di inchiostro o toner. Nonostante le soluzioni siano innumerevoli parleremo della stampante M08F, una stampante portatile termica.

Il prodotto in questione sta facendo uscire fuori di testa tutti quanti, grazie alle sue dimensioni ridotte e al suo peso minimo nel trasporto anche durante lunghi viaggi. Questa stampante smart non richiede utilizzo né d’inchiostro né di toner ma, come detto in precedenza funziona grazie alla tecnologia di stampa termica. Rappresenta una vera e propria evoluzione nel mondo delle stampanti con un design semplice, elegante ma sopratutto compatto. È stata resa compatibile con qualsiasi tipo di sistema operativo o software, che sia Linux, Windows, Apple o uno smartphone Android e stampa qualsiasi cosa: File PDF, pagine web, contratti, foto, immagini, documenti di prova ecc.

Nonostante il dispositivo sia contenuto la qualità rimane comunque ottima. Infatti tutto quello che viene prodotto risulta perfetto e non solo, il nastro utilizzato è anche più ecologico e la stampa è resa più facile, difatti basterà un clic. Dispone di due colorazioni, bianca e nera. Si tratta dell’evoluzione delle classiche stampanti che dice addio a inchiostro e toner. Se hai una vecchia stampante o hai bisogno per questioni di lavoro di averne una portatile, finalmente potrai avere ciò che fa al caso tuo senza che ti crei alcun disturbo e senza l’impiego di ulteriori supporti, saranno sufficienti i fogli e il dispositivo.

