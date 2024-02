Fan del Signore degli Anelli? Abbiamo trovato la Terra di Mezzo, qui potrai vivere come Frodo

In questo posto i fan del capolavoro di Tolkien possono coronare il loro sogno di vivere come Frodo e Sam: nella Terra di Mezzo.

Alzi la mano chi non è rimasto affascinato dalle case degli Hobbit, da quei meravigliosi rifugi in legno – in realtà caverne attrezzate però come case – dove i piccoli e coraggiosi protagonisti del Signore degli Anelli trascorrono le loro gioiose esistenze tra canti leggendari e abbondanti libagioni. Chi non ha mai sognato di concedersi una delle numerose colazioni dei mezzuomini all’interno delle loro abitazioni nel cuore della Terra di Mezzo?

E se vi dicessimo che la verde Contea esiste davvero? O meglio che le case degli Hobbit esistono veramente? Facile immaginare che i fan del capolavoro di J. R. R. Tolkien vi si riverserebbero in massa. D’altronde stiamo parlando di una delle opere letterarie di maggior successo dello scorso secolo, con oltre 150 milioni di copie vendute.

A rendere ancora più famosa – se possibile – l’epica opera tolkeniana è arrivata anche l’omonima trilogia di film nel 2001, diretta e co-prodotta dal regista neozelandese Peter Jackson. Insomma, c’è poco da fare: il Signore degli Anelli ha fatto epoca e continua a farla. E non sono pochi quelli che potendo farebbero immediatamente la vita di Frodo e Sam.

La Terra di Mezzo? Esiste davvero!

Un desiderio che almeno in parte può diventare realtà grazie a chi ha pensato di ricostruire le case delle piccole creature di Tolkien in varie parti del mondo. In tempi dove la sostenibilità ambientale è un must-have si segnala in particolare un villaggio gallese che sembra davvero essere uscito dalla Terra di Mezzo.

Parliamo del pittoresco eco-villaggio di Lammas, a Pembrokeshire, completamente immerso nei verdi boschi del Galles. È qui che un gruppo di visionari, guidati dal fotografo Simon Dale, ha pensato di dare vita alla Low Impact Woodland Home, una vera e propria dimora degli Hobbit.

La costruzione di questa casa in tutto e per tutto simile a quelle degli Hobbit è avvenuta in appena 4 mesi usando risorse naturali come pietre e fango per costruire le fondamenta e i muri di contenimento. La struttura, completamente in legno, è stata isolata utilizzando delle balle di fieno (usate anche per i pavimenti).

Completamente autosufficiente, d’inverno la Low Impact Woodland Home è riscaldata da una stufa a legno. Durante l’estate invece viene rinfrescata da un sistema di ventilazione naturale. L’energia elettrica si ricava da pannelli solari mentre una sorgente naturale provvede a fornire acqua alla casa. Arredi e pavimenti sono stati costruiti con legno di recupero e pure infissi e tubature sono realizzati con materiali di scarto. Anche il bagno (una compost toilette) è all’insegna della sostenibilità ambientale.

A completare l’opera, dando un tocco fiabesco all’abitazione, c’è infine il tetto verde che conferisce alla Low Impact Woodland Home quell’aspetto di “casa degli Hobbit” che ha attirato l’attenzione di molti. Insomma, la “Hobbit House” gallese è un’opera d’arte dove l’amore e il rispetto per la Terra convivono con l’epica e il mito.

In Italia c’è la casa di Bilbo

Gli appassionati italiani della saga di Tolkien saranno felici di sapere che anche il nostro Paese ha la sua piccola Hobbiton. Si trova in Abruzzo, più precisamente a Bucchianico, un piccolo paese a pochi chilometri di distanza da Chieti.

Tutto nasce da un’idea del pasticcere Nicolas Gentile, innamorato dei racconti di Tolkien. È sorto così un bungalow grande circa una ventina metri quadrati, somigliante alla casa di Bilbo Baggins. Inutile dire che attira visitatori da ogni parte del mondo, tutti desiderosi di respirare almeno per qualche ora l’aria della Terra di Mezzo.