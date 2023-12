Accessori per auto, ecco il trucco per fregare anche i ladri: così il tuo veicolo è salvo

Sicurezza, controllo e stile per la tua auto, con questi dispositivi fregherai anche i ladri e potrai stare completamente tranquillo.

Le automobili in poco tempo sono passate da vecchi motori lenti e rumorosi a macchine ultra silenziose e veloci. Oggi abbiamo una vasta scelta tra motori classici, elettrici o ibridi. Esistono mezzi con fasce di prezzo alte, medie e basse ma poche aziende automobilistiche garantiscono controllo sulla sicurezza.

Essere sicuri di non poter subire un furto d’auto o un danno non è una cosa da poco. Anche se esistono assicurazioni in grado di tutelarti su furto e danni, gli artefici di queste azioni non vengono quasi mai scoperti. Riuscire ad identificarli sarebbe un grande aiuto sia per impedire futuri altri furti ma anche per poter essere di supporto alle forze dell’ordine.

Ecco come garantire stile e sicurezza alla tua auto

In Italia nel 2022 è stato registrato il 18% di furti in più rispetto all’anno precedente. Sono stati infatti superati i 100mila furti di automobili, un dato che non cresceva così tanto da più di 10 anni. I ladri di auto si muovono principalmente di notte durante i giorni di lavoro settimanali, il consiglio è quello di munirsi di dispositivi hi-tech per poter scovare questi mestieranti. Oggi grazie alla tecnologia e agli interventi delle forze dell’ordine possiamo contare sul doppio della tutela rispetto a qualche anno fa.

L’utilizzo della tecnologia è fondamentale per il progresso, in tutto il mondo e su qualsiasi creazione umana. La presenza di dispositivi elettronici all’interno delle nostre case, nei posti di lavoro e anche nelle auto ormai è totale. Sul mercato si possono trovare prodotti di tutti i tipi, tra questi ne esistono alcuni che possono migliorare la qualità della sicurezza, in aggiunta all’antifurto, per l’auto.

Sul mercato esiste una telecamera con cui è possibile avere una sicurezza totale e un controllo di 24 ore. Questo dispositivo funziona con la rilevazione di movimenti avanzata dell’AI inserita al suo interno. La funzionalità della telecamera è davvero superiore: libera la propria memoria automaticamente e se imposti un controllo di una settimana non-stop usufruisce di un particolare sistema per spendere meno energie e poter quindi durare di più. Ha inoltre un controllo avanzato intorno all’auto, con una rotazione a 360 gradi. Se si dovesse poi verificare un incidente stradale, grazie al GPS interno, sarebbe subito disponibile una registrazione che potrebbe salvare velocità, ora e coordinate.

Acquista ora:

Telecamera auto con rilevamento di movimento AI