Game of Thrones, HBO pensa in grande: in arrivo 8 spin-off sulla serie fantasy dei record

Game of Thrones, House of the Dragon ma non solo: in arrivo da HBO ben altri otto spin-off per il mondo fantasy di George R.R. Martin.

Arrivano buone notizie per tutti gli appassionati di Game of Thrones che, negli ultimi anni, sono diventati sempre di più. La serie HBO ha tenuto incollati allo schermo milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo, avendo un seguito crescente stagione dopo stagione: di fatto, la serie fantasy è diventata un vero e proprio fenomeno mediatico.

In attesa di capire quale sarà il destino della serie di romanzi su cui è basata la serie principale (lo scrittore George R.R. Martin starebbe ancora lavorando all’ultimo capitolo) il mondo de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è destinato a dominare ancora a lungo la scena sul piccolo schermo.

Presto arriverà la seconda stagione del primo spin-off realizzato, House of the Dragon (incentrato sulla “Danza dei draghi”, la guerra civile dei Targaryen), ma all’orizzonte ci sono tanti nuovi entusiasmanti progetti: in totale, sembrano essere otto gli spin-off a cui HBO sta lavorando.

Game of Thrones, tantissimi gli spin-off in programma per HBO: i dettagli

C’è già grande attesa per la seconda stagione di House of the Dragon, ma non sarà certo l’unica serie spin-off di Game of Thrones che vedremo a breve: ad aggiornare sulla situazione televisiva del mondo de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è stato lo stesso George R.R. Martin, in una recente intervista con Bangcast.

Come rivelato dallo scrittore, infatti, ci sarebbero ben otto spin-off attualmente in fase di sviluppo presso HBO; uno, come sappiamo, è l’adattamento de Il cavaliere dei Sette Regni, l’unico del gruppo ufficialmente approvato. Gli altri sono in fase di pre-produzione, in attesa di capire se prenderanno vita o meno.

Il materiale a cui si può attingere è veramente ricchissimo e, data la popolarità del franchise, molti progetti saranno sicuramente portati avanti; la speranza è che HBO faccia meno fatica di George R.R. Martin, che ancora una volta ha spiegato come si sia piuttosto arenato col suo The Winds of Winter, ancora incompleto, e che dunque non sembra destinato ad uscire nelle librerie a breve. Arriveranno presto nuovi dettagli sulle serie televisive, pazientando ancora per la conclusione romanzesca della storia principale?