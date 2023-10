Google Chrome velocissimo grazie a questo trucco: è geniale

Provate subito questo trucco geniale dal vostro computer. In questo modo, Google Chrome sarà velocissimo da subito.

Google Chrome è di gran lunga il browser web più utilizzato al mondo, sia da computer che da smartphone. Lo strumento offre la possibilità agli utenti di accedere ad una miriade di funzionalità utili. Tra cui la possibilità di salvare tutti i propri account e le password col portachiavi e di poter scaricare le estensioni gratuite. Oltre ad una personalizzazione totale, sia dello sfondo che dei pulsanti.

Ma ci sono alcuni casi dove, soprattutto per i computer più vecchi, il browser potrebbe iniziare ad andare più lento del solito. Se è capitato anche a voi, allora dovete provare subito questo comodo trucchetto veloce e gratuito che è accessibile direttamente dal browser. Una volta averlo provato, noterete sin da subito miglioramenti per ciò che riguarda la navigazione. Google Chrome non è mai stato così rapido ed efficace, è semplicemente incredibile!

Google Chrome, il trucco per renderlo subito più veloce

Se siete soliti utilizzare Google Chrome come browser predefinito sul vostro computer, allora dovreste conoscere subito questo veloce trucco. È tutto gratuito e disponibile all’interno delle impostazioni del programma, ma se ne parla sempre poco tanto da risultare quasi nascosto. Una volta averlo attivato, l’intera esperienza di navigazione web sarà efficiente come mai prima d’ora.

Per poterlo attivare, la prima cosa che dovete fare è ovviamente aprire Google Chrome. Ora fate clic sui tre puntini in alto a destra per accedere alle impostazioni del browser. Ora scorrete fino alla voce Altri Strumenti e apritela. Per poi scegliere l’opzione Rendimento. Tra le varie voci disponibili, quella che vi interessa è Risparmio memoria. Attivatela subito e così Google Chrome non andrà più a salvare ogni minimo dato di navigazione all’interno della sua cache.

Ed ecco che, come per magia, Google Chrome inizierà a viaggiare ad una velocità pazzesca e che mai avreste pensato di poter vedere sul vostro vecchio computer. Potreste comunque pensare di attivarlo anche se avete un PC di ultima generazione, il servizio continuerà a funzionare come sempre con l’unica differenza che sarà la velocità a giovarne. Potrete cercare e accedere a tutti i siti web che preferite in tempo zero, scorrendo tra le varie pagine, tornando indietro o andando avanti senza alcun lag o problema del programma.