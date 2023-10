Google, esiste una nuova assurda funzione: le emoji si fondono tra di loro

Se non hai ancora provato questa nuova funzione Google è finalmente arrivato il momento di farlo: puoi usarla per fondere le emoji tra loro.

Google ormai da diverso tempo è diventato praticamente il nostro più valido alleato nella vita di tutti i giorni. Bastano infatti pochi click per interrogarlo su qualsiasi argomento e trovare tutte le risposte alle nostre domande. Uno strumento utilissimo in costante aggiornamento, al fine di rendere l’esperienza dell’utente sempre più completa e soddisfacente.

Tra le ultime novità di Google c’è anche la nuovissima ed incredibile funzione che ti permette di fondere insieme le emoji presenti sullo smartphone. Anche a te infatti sarà capitato almeno una volta di non trovare la faccina giusta per tradurre la tua espressione digitalmente. Per fortuna però il sogno è diventato realtà. Finalmente è stato trovato il modo per dare agli utenti la possibilità di personalizzare al cento per cento le proprie emoji. Scopriamo subito come.

Come fondere le emoji su Google: la nuova funzione che sta conquistando tutti

Se le infinite emoji finora disponibili sui nostri smartphone non erano ancora sufficienti ad esprimere il più che variegato catalogo delle espressioni umane, con questa nuova ed assurda funzione Google ha davvero superato ogni aspettativa. Sì, perché da adesso in poi con pochi semplici click è possibile fondere diverse faccine tra loro. Incredibile, non è vero? Eppure è proprio così! Per farlo basta aprire Google sul proprio dispositivo e digitare nella barra di ricerca ‘emoji kitchen’.

Successivamente, si aprirà una nuova pagina con diversi risultati. Concentrati sul primo e clicca sul pulsante blu ‘Inizia’. A questo punto, potrai selezionare le tue emoji preferite e mischiarle tra loro creando combinazioni di volta in volta diverse e mai viste prima. Per esempio, puoi creare un dolcissimo cagnolino con gli occhi a cuore, un diavoletto che piange, un cuore color arcobaleno e così via. Sono praticamente infinite le combinazioni che puoi inventare, una per ogni espressione umana e non solo.

Quando, poi, avrai trovato quella che ti piace di più non dovrai fare altro che cliccare sul simbolo copia o condividi in base al modello del tuo smartphone ed incollarla dove vuoi. In questo modo, potrai sorprendere i tuoi amici con una funzione a dir poco pazzesca che tutti ti vorranno copiare. Provala subito: è super divertente e si può usare anche sul pc.