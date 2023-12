“Grazie Maria, ti devo molto”: cos’ha fatto la conduttrice ad Amici, spunta la verità

Spunta la verità su cosa avrebbe fatto Maria De Filippi, un ex volto di Amici la ringrazia per quello che ha fatto. Ancora oggi le deve molto. Vi raccontiamo tutto qui di seguito.

Maria è in onda con Amici da oltre 20 anni. Il suo talent ha riscosso tantissimo successo fin dagli inizi e ora continua ad averne sempre di più nonostante il format sia cambiato. Infatti il talent di oggi non è uguale a quello del passato. Ci sono state tante novità nella struttura del programma, ma soprattutto sono tanti i volti che sono passati per lo show e grazie al quale hanno avuto anche successo.

Infatti nel corso degli anni sono stati tanti i professori o coach che sono passati per il programma, alcuni rimasti solo per un’edizione altri per più tempo. Dalla scorsa edizione ad oggi ci sono stati infatti dei cambiamenti e i volti dietro il bancone dei prof sono cambiati sia nel canto che nel ballo. Nell’ultima puntata andata in onda nel 2023 c’è stata un’ospite speciale che ha voluto ringraziare la padrona di casa.

Ringrazia Maria per tutto: la confessione dell’ex prof di Amici

Come abbiamo appena detto domenica 17 dicembre, nell’ultima puntata di Amici del 2023, è arrivata in studio per giudicare la gara dei ballerini un ex professoressa, stiamo parlando di Veronica Peparini. Dopo il suo addio lo scorso anno quest’anno è ritornato Emanule Lo.

La Peparini sta vivendo un momento della sua vita molto speciale, la coreografa ed ex prof di Amici è infatti incinta di due gemelline. Lei e il suo compagno, Andreas Muller, conosciuto della scuola, l’hanno annunciato a Verissimo e ora la Peparini è ritornata anche nello studio di Amici.

Dopo essere ritornata ad Amici ha commentato sul suo profilo Instagram il ritorno nel talent e l’incontro con Maria, ecco le sue parole:

Tornare ad Amici è sempre un piacere per tanti motivi,

ma tornarci insieme alle nostre bimbe è stato magico!

È dove tutto per me e Andre ha avuto inizio e tornare oggi così è un’emozione vera…

Grazie Maria te l’ho sempre detto che ti devo molto, ti voglio bene. In bocca al lupo a tutti gli allievi, molto talentuosi di quest’anno!

La Peparini ha accompagnato queste bellissime parole con due foto, una proprio con la De Filippi, questa presente nell’articolo e l’altra mentre è attenta a guardare i nuovi ballerini del talent di Canale 5.