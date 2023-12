GTA 6, quello che ancora in pochi sanno: riguarda il protagonista

Il primo trailer di GTA 6 è uscito da qualche giorno, ma i fan stanno scoprendo nuovi segreti a riguardo del protagonista e non solo.

Qualche giorno fa Rockstar Games ha rotto gli indugi riguardo il sesto capitolo di Grand Theft Auto, uno dei titoli più attesi dai videogiocatori negli ultimi anni. Sono passati ben 10 anni dall’uscita di GTA V e dopo tutto questo tempo era ora di un’avventura nuova di zecca sviluppata dalla celebre software house. Il primo trailer di GTA VI è stato visto e rivisto tante volte dai videogiocatori analizzando ogni singolo frame.

Nel primo e, fino a ora, unico trailer dedicato al nuovo capitolo di GTA non si sono viste ancora sequenze di gioco, ma solo una carrellata di cinematic che hanno permesso di dare una prima occhiata alle ambientazioni del nuovo gioco, ai personaggi e alcuni espedienti narrativi che verranno trattati nel corso dell’avventura.

Alla fine è stata anche rivelata la data d’uscita del gioco, prevista per il 2025 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre ancora non si sa nulla per un’eventuale pubblicazione su PC.

GTA VI: tutto ciò che non hai notato nel trailer e altre curiosità

Il trailer, come detto, è abbastanza stringato di informazioni, ma nonostante questo Rockstar ha comunque voluto inserire all’interno del video diverse curiosità che sarebbero state notate dai fan della saga o comunque dai visualizzatori più attenti. C’è anche da dire che si tratta del primo trailer per un titolo che uscirà tra più di un anno e dunque presumibilmente nei mesi a venire arriveranno informazioni più dettagliate.

In questo primo video pubblicato da Rockstar, come abbiamo anche accennato in precedenza, si è potuta dare una prima occhiata all’ambientazione generale del gioco e ai personaggi, tra i quali anche i protagonisti che sono stati mostrati anche loro per la prima volta. Ci sono diverse curiosità su GTA VI che molte persone, anche tra le più attente, non hanno notato dal primo trailer del sesto capitolo della saga.

Partiamo proprio dall’ambientazione: come molti sanno i titoli di GTA sono ambientati sempre negli Stati Uniti e sono ispirati a luoghi reali della Nazione. GTA VI sarà ambientato nello Stato della Florida, più precisamente a Miami: nel titolo la città prenderà il nome di Vice City, un luogo che era già stato teatro di un capitolo della saga, ovvero proprio GTA: Vice City, uscito nel 2002.

Per quanto riguarda i protagonisti sappiamo che saranno rappresentati da una coppia, legati presumibilmente anche a livello sentimentale, formata da un uomo e una donna. Il personaggio femminile si chiama Lucia e viene mostrata all’inizio del trailer all’interno di un carcere, resta da capire se questo sarà l’incipit del gioco e ci sarà un’evasione oppure sarà un evento futuro.