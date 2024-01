Guadagna 1.800 euro al mese solo con TikTok: ora è facilissimo con un trucco

È possibile guadagnare fino a 1800 euro al mese utilizzando Tik Tok? Ecco il trucco che molti stanno utilizzando.

In base ai dati Eurostat, in media un giovane che ha tra i 18 e 24 anni ha una retribuzione che si aggira intorno ai 1.000 euro al mese. Un valore che arriva fino a 1.322 euro al mese per chi ha una laurea triennale arrivando fino al 1.366 euro al mese per chi ha una laurea magistrale. Una cifra che non sempre è sufficiente per far fronte a tutte le spese.

Insomma, non è così strano che molti sono i giovani che cercano di sfruttare tutte le potenzialità che oggi come oggi offrono i social network tra cui anche Tik Tok. Un modo perfetto per riuscire ad aumentare il proprio reddito. La tendenza principale è quindi quella di condividere contenuti su ogni tipo di argomento tra cui serie tv, sport, diritti civili, moda e videogiochi oltre che i contenuti sensibili su piattaforme come Only fans. Ma vediamo a quanto ammontano i guadagni su Tik Tok.

Quando è possibile guadagnare con Tik Tok

Prima di capire quando si guadagna con Tik Tok è importante fare una panoramica sui compensi di un content creator.

Una parte di questo proviene dai pagamenti diretti delle piattaforme mentre un’altra proviene dalle collaborazioni con i vari brand per promuovere i loro prodotti. Un’altra fetta invece proviene dal supporto dei follower attraverso commenti in evidenza nel corso delle live streaming o regali virtuali che possono essere convertiti in denaro.

E’ importante però aver raggiunto la maggiore età oppure avere l’autorizzazione dei propri genitori per iniziare tale attività. Su Tik Tok per esempio è possibile ottenere da 2 a 4 centesimi per ogni 1000 visualizzazioni. Quindi, se si raggiungono 100.000 visualizzazioni, vuol dire che ogni 30 giorni si può portare a casa tra i 20 euro e i 40 euro ossia la cifra minima richiesta per ottenere il pagamento.

Se invece sia un profilo su cui vi sono 200.000 follower e che si basa su argomenti come moda, cibo o economia vi è la possibilità di portare a casa fino a 1800 euro per ogni contenuto sponsorizzato da vari brand. Attraverso le dirette streaming è possibile mostrare anche tecniche di cucina o di make-up, ottenendo anche delle donazioni le cui sembianze sono quelle di monete virtuali che poi possono essere convertite in denaro e che possano fruttare fino a 200 euro al mese.