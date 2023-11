Guadagnare online da casa: ecco le idee migliori adatte anche ai principianti

Sono in tanti a lavorare in smart working, ma l’idea di poter guadagnare online fa sempre gola. Esistono metodi semplici e adatti a tutti.

Con i costi che sono ancora alle stelle per il carburante e le materie prime in generale l’idea di crearsi una seconda entrata è venuta a molti. Non è facile però con i ritmi serrati del lavoro, specialmente per chi ha un orario full time o lavora a turni. La possibilità rimane quindi è di guadagnare online sfruttando smartphone o PC, in completa libertà per gli orari.

Una delle attività più facili è quella di iniziare a proporsi come tester per nuovi siti web o applicazioni, figure per cui c’è molta richiesta online. Basta controllare rapidamente la reputazione dell’azienda per essere sicuri che si tratti di portali sicuri e non di potenziali truffe. In media il compenso che riceve un tester è attorno ai dieci dollari ogni 15-20 minuti di navigazione sul sito.

La maggior parte delle offerte non è da realtà italiane ma statunitensi, per questo la paga media è riportata in dollari. Serve quindi una buona base di inglese oltre naturalmente a una buona connessione Internet. Un lavoro simile è quello di rispondere a sondaggi o ricerche di mercato proposte da alcuni siti o app, anche se i guadagni sono decisamente minori.

Guadagnare online è possibile a tutti

Un’altra attività molto diffusa e adatta a chi è rapido a digitare sulla tastiera è quella di riassumere il contenuto di video o trascrivere file audio. Se si tratta di contenuti tecnici si guadagna parecchio, e per chi ha dimestichezza con più lingue c’è ancora chi cerca scrittori di sottotitoli. In questo caso però serve una certa competenza linguistica per assicurare un servizio di qualità.

Chi non si diletta di scrittura ma invece è abile con la macchina fotografica può iscriversi alle piattaforme di foto stock e caricare i propri scatti migliori. Proprio da qui i copywriter di diversi blog prendono le immagini da inserire negli articoli e con un po’ fortuna si riuscirà presto a ottenere visibilità. Con il tempo si può monetizzare, basta un po’ di pazienza.

Infine una delle strade più lunghe ma che può dare soddisfazioni è quella di aprire un blog di nicchia dedicato a una delle proprie passioni. Molte iniziative partite in questo modo sono poi diventati dei veri e propri lavori grazie alle affiliazioni ottenute.