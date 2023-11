Se il tuo telefono ha un pessimo audio potrebbe dipendere dal microfono e dagli altoparlanti: ecco come pulirli

Il tuo cellulare ha un audio davvero pessimo? Forse devi pulire il microfono o gli altoparlanti: ecco in che modo puoi farlo.

L’audio dello smartphone è molto più sensibile di quello che si pensa. Può avere dei problemi in poco tempo, e alle volte non è facile risolverli. Difatti bisogna capire se abbia un guasto, oppure se vada soltanto pulito. Non tutti sanno in che modo farlo purtroppo. Per nostra fortuna esistono dei metodi davvero semplici con cui riuscirci. Quali sono i modi migliori per pulire l’audio di un cellulare?

Prima di tutto dobbiamo partire con una premessa. Dato che ogni dispositivo elettronico è diverso da un altro, è necessario dare un’occhiata al manuale. Si trova nella confezione e anche online se serve. Questo è utile per evitare di eseguire delle azioni che potrebbero danneggiarlo. Dopo aver letto le avvertenze, ed aver avuto la certezza che non ci possano essere complicanze, possiamo procedere con la pulizia dell’audio.

Come pulire l’audio dello smartphone, ti basta fare questo: segui i consigli per sistemarlo

Per cominciare spegnete lo smartphone, così da evitare di attivare delle funzioni. Poi usate l’aria compressa, utile per aspirare la polvere in eccesso. Inoltre eviterete che il liquido propellente esca e danneggi lo smartphone. Utilizzate anche una spazzola morbida, uno spillo o uno stuzzicadenti. Al posto della punta dovrà esserci un batuffolo di cotone, che può essere ricavato dai cotton fioc. Serve a rimuovere la polvere o i piccoli detriti.

In alternativa potete pensare di ricorrere all’alcol isopropilico. Infatti ci sono dei casi in cui i livelli di sporcizia sono troppo alti. Come nella situazione precedente, un cotton fioc inumidito con una piccola quantità di alcol isopropilico andrà bene. Questi sono i consigli migliori da tenere a mente per pulire l’audio dello smartphone. Tuttavia è bene ricordarsi che alcuni suggerimenti possono essere sbagliati.

Ad esempio non siate bruschi e frettolosi, anche perché il sistema audio è delicato. Inoltre non affidate la pulizia dello smartphone a persone incompetenti o che non sanno quello che devono fare. Esistono diversi negozi di elettronica che si occupano di riparazioni e pulizia degli smartphone. Se non sapete in che modo pulirli, potete pensare di portarli in questi centri specializzati. Non vale la pena rischiare la completa rottura del cellulare. Infatti il problema dell’audio può essere risolto in poco tempo.